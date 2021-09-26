Миньор превзе Бургас, продължава да е без поражение във Втора лига

Миньор (Перник) взе с 3:1 гостуването си на Нефтохимик в мач от 11-ия кръг и продължава да е единственият отбор без поражение във Втора лига. В герой за чуковете се превърна Емил Ценов, който вкара две попадения в 64-ата и 72-ата минута.

Шейховете се върнаха в двубоя след точен изстрел на Радой Божилов в 88-ата минута, но само 60 секунди по-късно Калоян Йосифов сложи точка на спора с трети гол за Миньор.

Нефтохимик - Миньор (Перник) 1:3

0:1 Емил Ценов (64)

0:2 Емил Ценов (72)

1:2 Радой Божилов (88)

1:3 Калоян Йосифов (89)

НЕФТОХИМИК: 94. Орлинов, 33. Кентин, 31. Андреев, 19. Иванов, 15. Карагьозов, 17. Божилов, 88. Лазаров, 10. Георгиев, 7. Законов, 13. Иванов, 77. Каменов

МИНЬОР: 12. Леонтиев, 4. Савов, 3. Славчев, 23. Чиликов, 14. Садула, 15. Ценов, 30. Б. Васев, 19. Казаков, 20. А. Васев, 10. Димитров, 17. Вълчанов