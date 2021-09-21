Монтана 0:0 ЦСКА 1948

Монтана и ЦСКА 1948 играят при 0:0 в 1/16-финален двубой от турнира за Купата на България.

Гостите трябваше да извършат принудителна смяна още в 4-ата минута, в която Чочев влезе на мястото на контузения Мартинов.

МОНТАНА - ЦСКА 1948 0:0

МОНТАНА: 12. Петров, 21. Башлиев, 33. Цонков, 14. Буров, 2. Предев, 13. Йорданов, 7. Мартис, 17. Фудил, 20. Цеков, 22. Каменов, 24. Уамри

ЦСКА 1948: 29. Наумов, 7. Топузов, 87. Петров, 25. Ангелов, 3. Пиргов, 77. Стоянов, 8. Климентов, 37. Мартинов, 11. Александров, 20. Бастунов, 10. Русев

Снимки: Владимир Иванов