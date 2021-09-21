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Контролна среща: България (U16) - Сърбия (U16) 1:2
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Монтана 0:0 ЦСКА 1948

Монтана 0:0 ЦСКА 1948

  • 21 септември 2021 | 18:10
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Монтана 0:0 ЦСКА 1948

Монтана и ЦСКА 1948 играят при 0:0 в 1/16-финален двубой от турнира за Купата на България.

Гостите трябваше да извършат принудителна смяна още в 4-ата минута, в която Чочев влезе на мястото на контузения Мартинов.

МОНТАНА - ЦСКА 1948 0:0

МОНТАНА: 12. Петров, 21. Башлиев, 33. Цонков, 14. Буров, 2. Предев, 13. Йорданов, 7. Мартис, 17. Фудил, 20. Цеков, 22. Каменов, 24. Уамри

ЦСКА 1948: 29. Наумов, 7. Топузов, 87. Петров, 25. Ангелов, 3. Пиргов, 77. Стоянов, 8. Климентов, 37. Мартинов, 11. Александров, 20. Бастунов, 10. Русев

Снимки: Владимир Иванов

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