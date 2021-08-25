Жеков: И още 100 гола да вкара Камбуров, не ми пука! Отдавна му пожелах да ме надмине

Легендата на ЦСКА Петър Жеков прие спокойно изравняването на головия му рекорд от Мартин Камбуров. Както е известно, в понеделник 40-годишният нападател вкара 253-ия си гол в родния елит, с което достигне постижението на Жеков. Според легендарния футболист идеалният момент да падне рекорда е с гол на Камбуров срещу Левски тази събота на "Герена".

Камбуров: Господин Жеков ме накара да вярвам в този рекорд, трябват много труд и качества

"Браво. Много добре. И още 100 гола, ако може да вкара момчето - не ми пука. Той играе и на 40 години, a мен още на 30 ме освободиха. Къде е Киро на кирия", коментира Жеков пред "Мач Телеграф".

"Мен, ако ме бяха оставили да играя не до 40 като него, а само още 2-3 години, нямаше да имам стигане. Гледах мача на Берое с Ботев Враца. Чух и изказването на Мартин Камбуров по мой адрес след двубоя, като каза, че съм му служел за вдъхновение. Браво, така трябва. Нека да продължи да вкарва момчето. Като го гледам, нито има проблем с килограмите на тези години, нито с физиката. Аз много отдавна му пожелах да ме надмине. Той сигурно е забравил, но аз помня. На едно награждаване му дадох купа за голмайстор номер едно и още тогава му пожелах да ме задмине, ако може", припомни си Петър Жеков.

"Какво по-хубаво от това да ме мине точно срещу Левски. Ако Берое играят така, както срещу Ботев Враца, със сигурност ще бият на "Герена". А Ботев Враца този сезон са добри, така че като гледам Левски, спокойно може да загуби този мач, даже една тройка от Берое не им мърда", категоричен е той.