Новата еSports секция в сайта winbet.bg стартира с HAPPY HOUR

Емоции и забавления с най-популярните електронни спортове

WINBET предлага на всички любители на електронните спортове новата секция eSports на сайта winbet.bg. В този раздел на сайта си, водещият български оператор предлага възможности за забавление с мачове от някои от най-интересните световни лиги в десетте най-популярни видео игри, с пряко излъчване на десетки двубои и възможности за спортни залози.

Секцията предлага мачове oт водещи световни лиги като ESL Pro League, LCK, LPL, GSL, eSoccer Live Arena и др. за игрите CS:GО, FIFA, League of Legends, Dota2, Overwatch, Call of Duty, StarCraft, Rainbow 6, King of Glory и Valorant.

Както при залозите за традиционните спортове, освен единични, множествени и системни предварителни залози, клиентите на winbet.bg могат и да поставят залози „на живо“ докато гледат преките излъчвания на мачовете, както и да използват функцията Кеш-аут.

Подсекцията Резултати дава пълна информация за изхода на вече завършилите срещи, а в подсекцията Предстоящи е публикувана подробна информация с предстоящи събития за всяка игра. С едно кликване, потребителите могат да добавят предпочитаните от тях лиги и събития към своите списъка на своите предпочитания в подсекция Любими за по-бърз и удобен достъп до тях в бъдеще.

WINBET отбелязва старта на новата секция за електронни спортове на сайта с ексклузивно предложение за Happy Hour за активните клиенти на winbet.bg. Всеки понеделник от днес до 13 септември 2021 г. включително, потребителите, които поставят единичен, множествен или системен залог от поне 20 лв. в секцията eSports между 18:00 и 20:00 ч. ще получат бонус от 20 лв. за безплатни залози за спортни събития от секцията На живо на сайта winbet.bg.

Всички подробности за предложението са публикувани тук.