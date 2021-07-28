Георги Давидов ще ръководи Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдийски назначения за мачовете от втория кръг в Първа лига по футбол:

30 юли, 21.00 часа

ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Стоян Христов Денев

31 юли, 18.45 часа

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Николай Тодоров Петров

31 юли, 21.00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев СН: Георги Крумов Виделов

1 август, 18.45 часа

ФК Локомотив 1929 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Иван Захариев Вълчев

2 август, 18.45 часа

ПФК Черно море - ПФК Ботев

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Пламенов Тодоров СН: Георги Генов Нарлев

2 август, 21.00 часа

ФК Пирин АД - ПФК Берое

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Петър Стоянов Петров