Евроспорт и GCN предоставят уникално отразяване и съдържание за "Тур дьо Франс"

Най-великото колоездачно състезание в света отново превзема екраните това лято, като елитът на спорта отново се събира, за да влезе в нова битка за митичната жълта фланелка. В качеството си на „Дом на колоезденето“, каналите и онлайн платформите на Discovery отново излъчват всеки етап, всеки спринт и всяко изкачване за зрителите в 60 страни на териториите на Европа и Азия.

Притежавайки ексклузивни права върху излъчването на надпреварата в 35 държави, водещите спортни брандове на Discovery – Евроспорт и Global Cycling Network (GCN) ще предложат пряко предаване без реклами на всеки етап от надпреварата чрез своите дигитални платформи Eurosport Player и GCN+. За пръв път глобалната стрийминг услуга на Discovery – discovery+, също ще се включи в отразяването на състезанието, като Евроспорт 1 ще предостави на почитателите пряко предаване от всеки етап на Тур дьо Франс.

Несравнима експертиза

Носителите на общо три титли от Тур дьо Франс сър Брадли Уигинс и Алберто Контадор са част от екипа от експерти на Евроспорт и GCN, като ще предоставят несравнимите си анализи на зрителите съответно във Великобритания и Испания. В стремежа си да показват най-невероятните истории, Евроспорт и GCN ще доближат феновете до техните любимци чрез рубриката „Brad On a Bike”, в която сър Брадли Уигинс и Бърни Айсъл ще осъществяват ексклузивни репортажи от центъра на събитията.

Екипът от експерти за различните страни включва и други големи имена от света на колоезденето като Хуан Антонио Флеча и Едуардо Чосас (Испания), Йенс Войгт (Германия), Джаки Дюран и Стив Шайнел (Франция), Боби Траксел (Нидерландия) и Браян Холм (Дания), които са водещи фигури в отразяването на Тур дьо Франс по Евроспорт и GCN в съответните страни.

Повече начини да бъдете близо до Тура

Освен на преките предавания на етапите, феновете ще могат да се насладят на множество обзорни предавания като The Breakaway, което ще бъде излъчено за пръв път в няколко региона (Великобритания, Скандинавия, и Нидерландия), както и рубриките на GCN World of Cycling и Cycling News, Le Rois de la Pedale (Франция) и La Montanera (Испания). Най-популярният подкаст за колоездене на Евроспорт – The Bradley Wiggins Show, също се завръща с нови епизоди, в които ще бъдат обсъждани най-важните моменти от етапите. Междувременно ще бъдат излъчени три нови епизода на съвместното предаване на Евроспорт и GCN The Cycling Show, като по един от тях ще дебютира в ефира всеки вторник в хода на обиколката на Франция.

Като част от най-завършената колоездачна екосистема, посветена на феновете по света, GCN+ ще предложи на своите абонати ексклузивно съдържание и уникални документални поредици както онлайн, така и на мобилното приложение GCN App. Това включва два нови епизода на поредицата Legends, в която ще вземат участие носителят на титлата в Тур дьо Франс за 2010 г. и победителят в осем етапа от надпреварата Фабиан Канселара. „1903“ ще бъде посветена на първия етап в историята на турнира, а Colnago и The Jersey ще проследят историята на тура през призмата на емблематични брандове и дизайни. По време на тазгодишното издание своя дебют ще направят още три документални поредици – The Tom Simpson Story, The Greatest Grand Tour Climb и Ventoux.

„С Тур дьо Франс се подготвяме за най-комплексното отразяване в историята на надпреварата, като за целта ще използваме цялата сила и ресурси на discovery+, Евроспорт и GCN, за да предоставим на феновете зрелищно и вълнуващо изживяване“ – коментира Скот Иънг, старши вицепрезидент на отдел „Съдържание и продукция“ в Евроспорт.

„Нямаме търпение да видим Брад и Бърни отново на велосипеди, предлагайки на феновете уникално и иновативно отразяване на Тур дьо Франс и анализирайки надпреварата в нашите специализирани предавания. Тази година обаче адреналинът няма да спре на Шанз Елизе. Олимпийските игри в Токио започват само седмица след края на Тур дьо Франс, така че ни очакват още много вълнуващи състезания и невероятни истории за разказване“ – добави Иънг.

Следвайки отразяването на Тур дьо Франс, излъчването на Олимпийските игри в Токио от страна на Discovery ще включва всичко най-интересно от колоездачните надпревари, предоставяйки висококачествени предавания от състезанията по планинско и шосейно колоездене, колоездене на писта, BMX и фрийстайл BMX, защитавайки достойно реномето си на „Дом на Олимпийските игри в Европа“.