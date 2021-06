БКХУ Левски е домакин на първия международен турнир по баскетбол на колички в София

Този уикенд ще се проведе първият международен турнир за "Купата на София"/"SOFIA CUP" по баскетбол за хора на колички. Надпреварата ще протече на 26 и 27 юни в зала „Триадица“, като организатори на събитието са БКХУ Левски, заедно с Министерството на спорта и Българската федерация по баскетбол.

Освен БКХУ Левски в турнира ще вземат участие още тимът на София-Балкан и 2 чуждестранни отбора - KK OSI Paramont (Черна Гора) и KKK Nais (Сърбия). Входът за всички фенове и желаещи да посетят събитието е свободен.

Ето и програмата:



26.06.2021 (събота):



10:00 Sofia-Balkan vs KK OSI Paramont (Черна Гора)



12:00 Levski vs KKK Nais (Сърбия)



18:00 Sofia-Balkan vs KKK Nais (Сърбия)



20:00 Levski vs KK OSI Paramont (Черна Гора)



27.06.2021 (неделя):



09:30 KKK Nais vs KK OSI Paramont (Черна Гора)



11:30 Levski vs Sofia-Balkan