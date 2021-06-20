Монтана подписа с втори играч на Беласица, отпрати защитник на Нефтохимик

Само след една тренировка Аспарух Смилков подписа договор с Монтана. Контрактът на 23-годишния универсален футболист е за срок от две години. Той идва на стадион „Огоста“ от (Беласица Петрич). От там бе привлечен и полузащитникът Атанас Карачаров.

Монтана се подсили още с Димитър Буров (Ботев Враца), Даниел Стоянов (Локомотив Горна Оряховица), Николай Николов (Левски Лом) и Стефан Христов (Царско село).

Дошлият на проби от Нефтохимик (Бургас) 20-годишен защитник Делян Иванов пък бе освободен.