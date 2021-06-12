Пластун: Щастлив съм, че съм отново част от Лудогорец

Минути, след като бе представен от Козмин Моци като футболист на Лудогорец Игор Пластун даде кратко интервю пред официалния сайт на клуба. Ето какво сподели той:

Игор Пластун взе №30 в Лудогорец

- Игор, как се чувствате отново в Лудогорец?

- Усещането е страхотно. Върнах се в клуб, който ми даде много. Щастлив съм, че съм отново част от Лудогорец. Заварих много момчета, с които се познавам. Има и нови футболисти, които ме приеха топло. Радвам се, че Козмин Моци е технически директор. Страхотен футболист, ще бъде такъв и като ръководител.

- Докато бяхте футболист на Гент следихте ли представянето на Лудогорец?

- Разбира се. В нито един момент не съм спирал. Следих отбора и във вътрешното първенство, и в евротурнирите. Тук е моментът да поздравя Лудогорец за десетата поредна титла. Това е постижение за историята. Но отборът може още. Ще има и други големи успехи.

- По ваше време Лудогорец игра в групите на Шампионската лига и Лига Европа и се представи страхотно. Способен ли е този Лудогорец на подобно постижение?

- Надявам се, че е способен. Трудно е сега да прогнозирам какво ще се случи, но щом съм тук значи вярвам, че можем да продължим със силното ни представяне във вътрешното първенство и Европа. Лудогорец има много сериозен турнирен опит и ще го използва. Сигурен съм в това.

- Жребият за 1 и 2 квалификационен кръг е съвсем скоро. Какъв съперник си пожелавате?

- Не мога да имам претенции. На това ниво има, разбира се, сериозни противници, но Лудогорец е фаворит срещу тях.

- Познавате ли някои от новите футболисти в Лудогорец?

- Лично не, но срещу Оливие Вердон съм играл в белгийското първенство.

- Как оценявате престоя си в Гент?

- Отлично. Гент е много сериозен клуб във всяко отношение. Постигнахме много добри резултати. Два пъти играхме в групите на Лига Европа. Първият път ги минахме и малко не ни достигна срещу Рома. Оставам много приятели в клуба. Пожелавам им успех!



Снимка: ludogorets.com