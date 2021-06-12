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Пластун: Щастлив съм, че съм отново част от Лудогорец

  • 12 юни 2021 | 15:19
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Минути, след като бе представен от Козмин Моци като футболист на Лудогорец Игор Пластун даде кратко интервю пред официалния сайт на клуба. Ето какво сподели той:

Игор Пластун взе №30 в Лудогорец
Игор Пластун взе №30 в Лудогорец

- Игор, как се чувствате отново в Лудогорец?

 - Усещането е страхотно. Върнах се в клуб, който ми даде много. Щастлив съм, че съм отново част от Лудогорец. Заварих много момчета, с които се познавам. Има и нови футболисти, които ме приеха топло. Радвам се, че Козмин Моци е технически директор. Страхотен футболист, ще бъде такъв и като ръководител.

- Докато бяхте футболист на Гент следихте ли представянето на Лудогорец?

 - Разбира се. В нито един момент не съм спирал. Следих отбора и във вътрешното първенство, и в евротурнирите. Тук е моментът да поздравя Лудогорец за десетата поредна титла. Това е постижение за историята. Но отборът може още. Ще има и други големи успехи.

- По ваше време Лудогорец игра в групите на Шампионската лига и Лига Европа и се представи страхотно. Способен ли е този Лудогорец на подобно постижение?

 - Надявам се, че е способен. Трудно е сега да прогнозирам какво ще се случи, но щом съм тук значи вярвам, че можем да продължим със силното ни представяне във вътрешното първенство и Европа. Лудогорец има много сериозен турнирен опит и ще го използва. Сигурен съм в това.

- Жребият за 1 и 2 квалификационен кръг е съвсем скоро. Какъв съперник си пожелавате?

 - Не мога да имам претенции. На това ниво има, разбира се, сериозни противници, но Лудогорец е фаворит срещу тях.

- Познавате ли някои от новите футболисти в Лудогорец?

 - Лично не, но срещу Оливие Вердон съм играл в белгийското първенство.

- Как оценявате престоя си в Гент?

 - Отлично. Гент е много сериозен клуб във всяко отношение. Постигнахме много добри резултати. Два пъти играхме в групите на Лига Европа. Първият път ги минахме и малко не ни достигна срещу Рома. Оставам много приятели в клуба. Пожелавам им успех!

Снимка: ludogorets.com 

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