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  3. Освободиха Боруков от младежкия национален отбор

Освободиха Боруков от младежкия национален отбор

  • 27 май 2021 | 10:56
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Освободиха Боруков от младежкия национален отбор

Нападателят на Етър Преслав Боруков бе освободен от лагера на младежкия национален отбор на България поради контузия, обяви официалният сайт на БФС. Футболистът бе прегледан обстойно от медицинския щаб на "лъвовете" и бе преценено, че не е в състояние да вземе участие в предстоящите проверки срещу Русия на 3 юни и срещу Албания на 8 юни. На негово място селекционерът Александър Димитров повика полузащитника на ЦСКА-София Митко Митков, който днес ще се присъедини към подготовката на България U21.

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