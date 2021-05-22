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Гранит 1:2 Марек, гледай на живо

  • 22 май 2021 | 17:56
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Гранит 1:2 Марек, гледай на живо

Отборите на Гранит (Владая) и Марек (Дупница) играят при резултат 1:1 в мач от предпоследния 33-ия кръг на Югозападната Трета лига. Симеон Димитров бе точен в 8-ата минута. Люцкан Люцканов изравни в 58-ата минута. Александър Близнаков в 80-ата минута донесе нов аванс на гостите от фаул, но това вбеси домакините, които имаха претенции, че топката не е преминала голлинията и Минев е избил.

Двубоят е изключително важен за гостите, които гонят директна промоция във Втора лига.

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4 Гранит 0:1 Марек, гледай на живо

ГРАНИТ - МАРЕК 1:2

0:1 Димитров (8)
1:1 Люцканов (58)
1:2 Блицнаков (80)
 

ГРАНИТ: Мартин Минев, Георги Пунев, Владислав Хайдърски, Кристиян Фурнаджиев, Юлиян Николов, Георги Василев, Стефан Аличков, Димитър Маймунков, Боян Ефтимов, Мариан Хаджиев, Люцкан Люцканов 

МАРЕК: Пламен Младенов, Иван Калайджийски, Антонио Арсов, Тони Стоичков, Христо Каймакански, Джордж Николов, Симеон Димитров, Александър Близнаков, Васил Калоянов, Милен Иванов, Димитър Панталеев 
СЪДИЯ: Димитър Буров

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