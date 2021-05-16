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Партизан и Локо (Дряново) не излъчиха победител

  • 16 май 2021 | 22:47
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Партизан и Локо (Дряново) не излъчиха победител

1:1 завършиха в Червен бряг местния Партизан и Локомотив (Дряново). Двубоят е от 31-ия кръг на Северозападната Трета лига. Стана интересен мач. Още в 5-ата минута Димитър Димитров пропиля отлична възможност да вкара за домакините. В 13-ата обаче Калоян Калчев реализира от воле след подаване на Стелиян Михайлов – 0:1. Скоро Ангел Русев прехвърли дряновския страж, но топката се отби в гредата. После стълба нацели и Стелиян Михайлов. След почивката червонобрежкия тим се хвърли в непрестанни атаки към вратата на Локомотив. В 55-ата минута Димитров завърши с гол самостоятелен пробив – 1:1. До края по два пропуска направиха Христо Димов, влезлият като резерва Петьо Славчев, Тихомир Дамянов, който веднъж уцели и гредата, с гола се размина още и Русев. Секунди преди края Димитров извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.

Партизан – 18. Станислав Антонов, 21. Васил Михайлов, 16. Галин Великов (капитан), 7. Калоян Тодоров, 6. Тихомир Дамянов, 66. Александър Пенев, 23. Петьо Петков, 11. Любомир Иванов, 8. Димитър Димитров, 10. Христо Димов, 15. Ангел Русев. 
Играещ треньор – Любомир Иванов

Локомотив – 12. Иван Петров, 15. Илиян Илиев, 7. Йордан Иванов, 17. Андрей Петров, 5. Иван Донец, 6. Делян Дончев, 16. Калоян Калчев, 8. Константин Йорданов (капитан), 20. Стелиян Михайлов, 10. Николай Георгиев, 19. Рачо Иванов. 
Треньор – Светлин Иванов

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