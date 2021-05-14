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  3. Ивайло Стоянов ще ръководи решаващия мач за оставане в елита между Етър и Монтана във вторник

Ивайло Стоянов ще ръководи решаващия мач за оставане в елита между Етър и Монтана във вторник

  • 14 май 2021 | 15:53
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Ивайло Стоянов ще ръководи решаващия мач за оставане в елита между Етър и Монтана във вторник

Първенство на България, съдийски назначения 31-ви кръг efbet Лига:

Ивайло Стоянов

Плейофи група "Б" (разпределение на местата 11-14) 18 Май 2021 г. Вторник 17:30 ч. ФК Етър (В. Търново) - ПФК Монтана 1921 ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Благой Кирилов Манов СН: Кольо Димитров Данев

ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913 ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев СН: Атанас Петров Бозев

Плейофи група "А" (разпределение на местата 7-10) 20 Май 2021 г. Четвъртък 17:30 ч. ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Кирил Петков Йорданов

ПФК Левски - ПФК Ботев (Пловдив) ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов СН: Стоян Христов Денев СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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