Лийдс отказа Тотнъм от мечтите за четвъртото място (видео)

Leeds vs. the ‘Greedy Six’ at Elland Road this season:



1-1 v Manchester City

0-0 v Arsenal

0-0 v Chelsea

1-1 v Liverpool

0-0 v Manchester Utd

3-1 v Tottenham



0 defeats 👊

3 goals conceded 👏

3 clean sheets 🛏



So PROUD. #LUFC pic.twitter.com/DDthgEtZRJ