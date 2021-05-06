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Кабаков ще свири ЦСКА-София - Лудогорец

  • 6 май 2021 | 16:31
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Кабаков ще свири ЦСКА-София - Лудогорец

Съдийската комисия към БФС обяви реферите за предстоящия кръг. Главен арбитър на битката между ЦСКА-София и Лудогорец ще бъде Георги Кабаков. Двубоят е на 12 май (сряда) от 19:30 ч. на ст. "Българска армия". 

Ето и всички съдийски назначения за срещите от 29-ия кръг:

1 Май 2021 г. Вторник 19:30 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Николай Тодоров Петров

12 Май 2021 г. Сряда 17:00 ч.

ФК Арда - ФК ЦСКА 1948

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Атанас Петров Бозев

12 Май 2021 г. Сряда 19:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

Плейофи "група А"

13 Май 2021 г. Четвъртък 17:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Петър Григоров Григоров

СН: Иван Захариев Вълчев

13 Май 2021 г. Четвъртък 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Ичко Лозев Лозев

Плейофи "група Б"

10 Май 2021 г. Понеделник 18:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Стоян Маринов Алексиев

10 Май 2021 г. Понеделник 20:15 ч.

ФК Етър - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Василев Йорданов

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