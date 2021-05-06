Кабаков ще свири ЦСКА-София - Лудогорец
Съдийската комисия към БФС обяви реферите за предстоящия кръг. Главен арбитър на битката между ЦСКА-София и Лудогорец ще бъде Георги Кабаков. Двубоят е на 12 май (сряда) от 19:30 ч. на ст. "Българска армия".
Ето и всички съдийски назначения за срещите от 29-ия кръг:
1 Май 2021 г. Вторник 19:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Николай Тодоров Петров
12 Май 2021 г. Сряда 17:00 ч.
ФК Арда - ФК ЦСКА 1948
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Атанас Петров Бозев
12 Май 2021 г. Сряда 19:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
Плейофи "група А"
13 Май 2021 г. Четвъртък 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Иван Захариев Вълчев
13 Май 2021 г. Четвъртък 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Ичко Лозев Лозев
Плейофи "група Б"
10 Май 2021 г. Понеделник 18:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев
10 Май 2021 г. Понеделник 20:15 ч.
ФК Етър - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Василев Йорданов