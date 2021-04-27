Нагелсман ще донесе много успехи на Байерн, убедени са клубните шефове

От ръководството на Байерн Мюнхен приветстваха бъдещия треньор на отбора Юлиан Нагелсман, като в същото време изказаха благодарностите си към настоящия наставник Ханзи Флик, който ще напусне "Алианц Арена" след края на сезона.

Официално: Нагелсман поема Байерн

"Юлиан Нагелсман е пример за новото поколение треньори. Въпреки младата си възраст той има впечатляваща кариера. Убедени сме, че с Нагелсман ние ще надградим върху успехите от последните няколко години. Бих искал да благодаря на Ханзи Флик от името на Байерн. Той поема тима в труден период през 2019 г. и спечели шест трофея. Дано седмият да дойде скоро. Флик завинаги ще има място в историята на Байерн. Желаем му всичко най-добро", коментира президентът Херберт Хайнер.

Hainer: "I would like to thank Hansi Flick on behalf of FC Bayern. He took over our team in a difficult phase in 2019 and then won six titles, the seventh will hopefully follow soon. He will always have a place in the history books of FC Bayern. We wish him all the best" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2021

"Самият петгодишен договор на Юлиан показва колко много той се идентифицира с клуба. Сигурен съм, че заедно с Нагелсман ние ще оформим много успешно бъдеще за Байерн. Благодарностите ми отиват към Ханзи Флик. С голям футбол той отведе Байерн до велики успехи. Сега ние изпълнихме желанието му да напусне Байерн преди края на своя договор. Всичко най-добро в бъдеще, Ханзи", добави членът на управителния съвет Оливер Кан.

Kahn: "My thanks go to Hansi Flick. With great football, he has led FC Bayern to great success. Now we have fulfilled his wish to leave FC Bayern before the end of his contract. All the best, Hansi!" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2021

"Преговорите с Юлиан бяха много кооперативни и ползотворни. Ще се забавляваме много с него, убеден съм в това. Бих искал да изразя своите благодарности към Ханзи Флик. Заедно отпразнувахме много победи и трофеи, требълът през 2020 г. беше акцентът на неговия престой. Тези успехи ще останат свързани с неговото име. Желая му всичко най-добро в бъдеще", допълни спортният директор Хасан Салихамиджич.