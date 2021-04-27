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Нагелсман ще донесе много успехи на Байерн, убедени са клубните шефове

  • 27 април 2021 | 14:36
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От ръководството на Байерн Мюнхен приветстваха бъдещия треньор на отбора Юлиан Нагелсман, като в същото време изказаха благодарностите си към настоящия наставник Ханзи Флик, който ще напусне "Алианц Арена" след края на сезона.

Официално: Нагелсман поема Байерн
Официално: Нагелсман поема Байерн

"Юлиан Нагелсман е пример за новото поколение треньори. Въпреки младата си възраст той има впечатляваща кариера. Убедени сме, че с Нагелсман ние ще надградим върху успехите от последните няколко години. Бих искал да благодаря на Ханзи Флик от името на Байерн. Той поема тима в труден период през 2019 г. и спечели шест трофея. Дано седмият да дойде скоро. Флик завинаги ще има място в историята на Байерн. Желаем му всичко най-добро", коментира президентът Херберт Хайнер.

"Самият петгодишен договор на Юлиан показва колко много той се идентифицира с клуба. Сигурен съм, че заедно с Нагелсман ние ще оформим много успешно бъдеще за Байерн. Благодарностите ми отиват към Ханзи Флик. С голям футбол той отведе Байерн до велики успехи. Сега ние изпълнихме желанието му да напусне Байерн преди края на своя договор. Всичко най-добро в бъдеще, Ханзи", добави членът на управителния съвет Оливер Кан.

"Преговорите с Юлиан бяха много кооперативни и ползотворни. Ще се забавляваме много с него, убеден съм в това. Бих искал да изразя своите благодарности към Ханзи Флик. Заедно отпразнувахме много победи и трофеи, требълът през 2020 г. беше акцентът на неговия престой. Тези успехи ще останат свързани с неговото име. Желая му всичко най-добро в бъдеще", допълни спортният директор Хасан Салихамиджич.

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