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Програмата на първата шестица в efbet Лига

  • 26 април 2021 | 21:35
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Програмата на първата шестица в efbet Лига

Вече е ясна програмата на първата шестица в efbet Лига. Първите три тима Лузогорец, Локомотив (Пловдив) и ЦСКА-София ще започнат като домакини съответно на Берое, ЦСКА 1948 и Арда.

XXVII кръг 

Лудогорец - Берое 
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948
ЦСКА-София - Арда 

XXVIII 

Берое - Арда 
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София 
Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 

XXIX кръг

Локомотив (Пловдив) - Берое 
ЦСКА-София - Лудогорец 
Арда - ЦСКА 1948 

XXX 

Берое - ЦСКА 1948 
Лудогорец - Арда 
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София 

XXXI кръг 

ЦСКА-София - Берое 
Арда - Локомотив (Пловдив) 
ЦСКА 1948 - Лудогорец 

Снимки: Владимир Иванов

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