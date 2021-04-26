Програмата на първата шестица в efbet Лига

Вече е ясна програмата на първата шестица в efbet Лига. Първите три тима Лузогорец, Локомотив (Пловдив) и ЦСКА-София ще започнат като домакини съответно на Берое, ЦСКА 1948 и Арда.

XXVII кръг



Лудогорец - Берое

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948

ЦСКА-София - Арда



XXVIII



Берое - Арда

ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

Лудогорец - Локомотив (Пловдив)



XXIX кръг



Локомотив (Пловдив) - Берое

ЦСКА-София - Лудогорец

Арда - ЦСКА 1948



XXX



Берое - ЦСКА 1948

Лудогорец - Арда

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София



XXXI кръг



ЦСКА-София - Берое

Арда - Локомотив (Пловдив)

ЦСКА 1948 - Лудогорец

Снимки: Владимир Иванов