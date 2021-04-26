Програмата на първата шестица в efbet Лига
Вече е ясна програмата на първата шестица в efbet Лига. Първите три тима Лузогорец, Локомотив (Пловдив) и ЦСКА-София ще започнат като домакини съответно на Берое, ЦСКА 1948 и Арда.
XXVII кръг
Лудогорец - Берое
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948
ЦСКА-София - Арда
XXVIII
Берое - Арда
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София
Лудогорец - Локомотив (Пловдив)
XXIX кръг
Локомотив (Пловдив) - Берое
ЦСКА-София - Лудогорец
Арда - ЦСКА 1948
XXX
Берое - ЦСКА 1948
Лудогорец - Арда
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София
XXXI кръг
ЦСКА-София - Берое
Арда - Локомотив (Пловдив)
ЦСКА 1948 - Лудогорец
Снимки: Владимир Иванов