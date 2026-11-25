Бившият треньор на ЦСКА и Румъния Едуард Йорданеску пое Уотфорд

Едуард Йорданеску е новият старши треньор на Уотфорд, потвърдиха официално от клуба от Чемпиъншип. 48-годишният румънски специалист заменя на поста Алесио Дионизи, който бе освободен в неделя след едва пет месеца начело. Раздялата с италианеца дойде след серия от седем загуби в последните десет мача за първенство, завършила с тежко поражение с 0:4 от Шефилд Юнайтед през уикенда.

„Изключително горд и щастлив съм да бъда в този футболен клуб,“ сподели Йорданеску пред официалния сайт на тима. „Наясно съм, че отборът преминава през труден момент, но през последните дни изгледах доста мачове и гледам с голяма увереност към бъдещето.“

Йорданеску става шестият постоянен наставник на „стършелите“ за по-малко от 18 месеца и общо 25-ият мениджър от 2012 година насам, откакто клубът премина в ръцете на семейство Поцо. Дионизи беше 12-ият постоянен треньор от края на сезон 2020/21, а новият румънски мениджър е шестият, заел поста за постоянно след уволнението на Том Клевърли през май 2025 година.

Към треньорския щаб на Йорданеску се присъединяват Александру Раду, Гжегож Мокри и Микеле Янучи. Новият наставник ще изгледа от трибуните предстоящото домакинство срещу Блекбърн Роувърс на „Викъридж Роуд“, а официалният му дебют край тъчлинията ще бъде в събота при визитата на Дарби. Мачът срещу Блекбърн ще бъде ръководен временно от Ейдриън Мариапа, подпомаган от Пол Фърлонг и Лойд Дойли.

Назначението в Англия е първото за румънеца след напускането му на Легия Варшава през октомври 2025 година, където през миналия сезон спечели Суперкупата. Това е десетият треньорски ангажимент в 15-годишната му кариера, преминала през ЦСКА, Стяуа Букурещ и ЧФР Клуж, с когото спечели шампионската титла на Румъния и две национални купи, след като пое отбора по средата на сезон 2020/21. Йорданеску прекара и две години и половина начело на националния отбор на Румъния, извеждайки го до осминафиналите на Евро 2024, където тимът отстъпи пред Нидерландия. Той е син на легендарния треньор Ангел Йорданеску, извел румънците до четвъртфиналите на Мондиал 1994.

Йорданеску поема Уотфорд на едва три точки над зоната на изпадащите след само четири победи в 16 шампионатни кръга. Всички успехи на тима са постигнати у дома, докато при гостуванията активът е едва една спечелена точка от 24 възможни и 18 допуснати гола – статистика, по-лоша единствено от тази на Бърнли.

Слабите спортни резултати съвпадат и със сътресения извън терена. Собственикът на клуба Джино Поцо в момента е подсъдим в Испания по обвинения в данъчни престъпления, свързани с трансфери в бившия му клуб Гранада – обвинения, които той категорично отхвърля. Ситуацията засилва недоволството сред феновете, като известният привърженик и бивш собственик Елтън Джон също изрази възмущението си след домакинската загуба с 0:4 от Бърнли, а организация на привържениците обяви оттегляне на доверието си от ръководството.

🗣️🇷🇴 Our new Head Coach, Edward Iordǎnescu. https://t.co/jKdy9EtFnR — Watford Football Club (@WatfordFC) November 25, 2026

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Снимки: Imago