Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Очаквайте на живо: федерацията по биатлон закрива отличен сезон

  • 21 окт 2026 | 10:20
  • 261
  • 0

Българската федерация по биатлон днес ще проведе Церемонията по закриване на сезон 2026 и връчването на Купа „България“ и Купа „Надежди“ в различните категории. На събитието ще присъстват всички наши именити действащи състезатели, които направиха отиващата си състезателна година изключителна.

Върхът естествено е бронзовото олимпийско отличие на Лора Христова от игрите Милано – Кортина в индивидуалния старт на 15 километра. Това бе първи олимпийски медал в биатлона от 2002 година. На същата олимпиада Милена Тодорова остана четвърта в спринта на 7,5 километра.

Президентът на федерацията Атанас Фурнаджиев пък бе избран за член на Изпълнителния съвет на Международния съюз по биатлон (IBU) на 19 септември в Берхтесгаден, Германия. Той получава четиригодишен мандат.

Началото на церемонията е в 11 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Свиндал стана част от треньорския щаб в Норвегия

Свиндал стана част от треньорския щаб в Норвегия

  • 20 окт 2026 | 14:12
  • 716
  • 0
Мичков блести с два гола, Филаделфия се наложи над Колорадо

Мичков блести с два гола, Филаделфия се наложи над Колорадо

  • 20 окт 2026 | 12:42
  • 590
  • 0
Ню Йорк Рейнджърс продължава без грешка у дома

Ню Йорк Рейнджърс продължава без грешка у дома

  • 20 окт 2026 | 12:17
  • 391
  • 0
Алберт Попов тества и ските за гигантски слалом

Алберт Попов тества и ските за гигантски слалом

  • 20 окт 2026 | 12:10
  • 565
  • 0
Спешен ремонт за 24 часа! Малката зала на Зимния дворец отново функционира на пълни обороти

Спешен ремонт за 24 часа! Малката зала на Зимния дворец отново функционира на пълни обороти

  • 19 окт 2026 | 17:42
  • 6703
  • 7
Късно попадение на Шарангович донесе победа на Калгари над Каролина

Късно попадение на Шарангович донесе победа на Калгари над Каролина

  • 19 окт 2026 | 11:15
  • 1277
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

  • 21 окт 2026 | 09:04
  • 8568
  • 18
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 13623
  • 21
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 7892
  • 0
Интригуващ сблъсък на "Тича"

Интригуващ сблъсък на "Тича"

  • 21 окт 2026 | 08:00
  • 3656
  • 6
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 283598
  • 83
Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 07:00
  • 3815
  • 1