Очаквайте на живо: федерацията по биатлон закрива отличен сезон

Българската федерация по биатлон днес ще проведе Церемонията по закриване на сезон 2026 и връчването на Купа „България“ и Купа „Надежди“ в различните категории. На събитието ще присъстват всички наши именити действащи състезатели, които направиха отиващата си състезателна година изключителна.

Върхът естествено е бронзовото олимпийско отличие на Лора Христова от игрите Милано – Кортина в индивидуалния старт на 15 километра. Това бе първи олимпийски медал в биатлона от 2002 година. На същата олимпиада Милена Тодорова остана четвърта в спринта на 7,5 километра.

Президентът на федерацията Атанас Фурнаджиев пък бе избран за член на Изпълнителния съвет на Международния съюз по биатлон (IBU) на 19 септември в Берхтесгаден, Германия. Той получава четиригодишен мандат.

Началото на церемонията е в 11 часа.

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