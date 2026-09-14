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Министър Енчо Кирязов даде старт на новата учебна година в НСА

  • 14 сеп 2026 | 12:34
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Министър Енчо Кирязов даде старт на новата учебна година в НСА

Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов откри новата академична учебна година в Националната спортна академия, като приветства студентите-първокурсници и заяви, че „някои от тях ще променят човешки съдби“.

Също така министърът поздрави направилите избора си да продължат образованието в Спортната академия и подчерта, че „някои от най-успешните личности в България са завършили именно НСА“. И е уверен, че в това учебно заведение младите хора „ще възпитат най-важните качества – трудолюбие, работа в екип, уважение и уважение към различномислещите“.

Церемонията започна малко след 10.00 часа с представяне на академичното ръководство, водено от лектора професор Красимир Петков. Освен министъра на спорта, присъстваха депутати, заместник-министри, а също така и бившите ректори на Академията професор Пенчо Гешев и професор Лъчезар Димитров. Също така на студентите от Втори поток на Факултет „Спорт“ беше представен и деканът на факултета – доцент Емил Атанасов, както и неговите заместници, декани на другите факултети и преподаватели.

В приветственото си слово професор Петков посочи приоритетите на НСА, както и устойчивата традиция на учебното заведение, също поздрави младите хора за избора и им припомни, че на входа на академията има надпис „Успехът започва оттук!“.

Последваха приветствия на заместник-министърът на образованието и науката Сеня Терзиева, както и на председателя на Студентските съвети Ангел Стойков, а също така и на Студентския съвет на НСА.

След това започна връчването на студентските книжки на първокурсниците, както на приетите с най-висок успех, така и на професионалните спортисти. В групата на вторите бяха националният състезател за Купа „Дейвис“ тенисистът Александър Василев, Тихомир Тодоров (карате), Лъчезар Вълчев (лека атлетика), Христеа Нинова (бокс), волейболните национали при юношите Николай Николаев, Кристиан Илиев и Петко Петков, Гергана Трендафилова (художествена гимрастика), Радостин Василев (Борба – класически стил).

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