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Ферари ще почете легендарния Михаел Шумахер на "Монца"

  • 2 сеп 2026 | 12:05
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Ферари ще почете легендарния Михаел Шумахер на "Монца"

Отборът на Ферари във Формула 1 ще почете най-успешния пилот в историята си - германеца Михаел Шумахер, 30 години след дебютния му сезон, с няколко специални събития в уикенда на домашната им надпревара за Голямата награда на Италия в Монца.

Двамата състезатели на "Скудерията" Люис Хамилтън (Великобритания), който споделя рекорда за най-много световни титли заедно с Шумахер (7), и Шарл Льоклер (Монако), ще носят специални екипи и ще пилотират болиди със специален дизайн, вдъхновен от първото Ферари на легендарния германец от сезон 1996.

Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел (Германия), който се оттегли от Формула 1 през 2022 година, ще направи една обиколка със знаменитото Ферари F2002 преди неделното състезание, за да почете Шумахер. През 2002-ра Шумахер и тогавашният му съотборник Рубенс Барикело (Бразилия), който ще пилотира същия болид в събота, спечелиха 15 от 17 състезания.

"Времето на Михаел във Ферари има много по-важни неща от победите и титлите - неговия безкраен стремеж да бъде перфектен, вниманието му към детайлите, дисциплината и способността да бъде истински отборен играч помогнаха да създаде култура, която се превърна в една от определящите характеристики на "Скудерия". 30 години по-късно тази култура остава част от начина, по който Ферари подхожда към състезанията днес. Монца следователно е идеалното място, на което да почетем завета му, не само като погледнем какво е постигнал, но и като отбележим ценностите, които остават част от Ферари днес", написаха от италианския отбор, цитирани от ДПА.

Михаел Шумахер, който се състезава за Ферари между 1996 и 2006 година, претърпя сериозен инцидент, докато кара ски през 2013 година, а оттогава е далеч от погледа на обществеността.

Той е седемкратен шампион във Формула 1, като между 2000 и 2004 година спечели пет поредни титли. Германецът има общо 91 победи от стартове в най-популярния моторен спорт.

Гран при на Италия е този уикенд на пистата "Монца" в северната част на страната, където през миналата година победител беше нидерландецът Макс Ферстапен с Ред Бул.

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