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  3. Гигант взе равен от третия отбор на ЦСКА

Гигант взе равен от третия отбор на ЦСКА

  • 25 юли 2026 | 00:27
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Гигант взе равен от третия отбор на ЦСКА

Гигант (Съединение) и ЦСКА III направиха равенство 2:2 в контрола. Срещата в Съединение.

“Червените” на Даниел Моралес откриха резултата от дузпа, а Макджералд Уоха възстанови равенството. Столичани отново поведоха в резултата, но домакините от Гигант стигнаха до реми след дузпа, реализирана от Антон Иванов.

Играчите от Съединение завършиха мача с човек по-малко заради червения картон на Радослав Терзиев, а след края домакините се оплакаха от съдийството на клубния си сайт.

Равенството на Гигант бе второ по ред в предсезонната подготовка след 2:2 миналата седмица срещу тима на Оборище (Панагюрище). Преди това бе зписаха и рагромна победа с 4:0 над дубъла на Левски. Последната контрола на “гигантите” ще бъде срещу Крумовград на 31-ви юли (петък). На 7-и август (петък) тимът от Съединение започва новия сезон с гостуване на Хасково.

СНИМКА: Гигант (Съединение)

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