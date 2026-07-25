Гигант взе равен от третия отбор на ЦСКА

Гигант (Съединение) и ЦСКА III направиха равенство 2:2 в контрола. Срещата в Съединение.

“Червените” на Даниел Моралес откриха резултата от дузпа, а Макджералд Уоха възстанови равенството. Столичани отново поведоха в резултата, но домакините от Гигант стигнаха до реми след дузпа, реализирана от Антон Иванов.

Играчите от Съединение завършиха мача с човек по-малко заради червения картон на Радослав Терзиев, а след края домакините се оплакаха от съдийството на клубния си сайт.

Равенството на Гигант бе второ по ред в предсезонната подготовка след 2:2 миналата седмица срещу тима на Оборище (Панагюрище). Преди това бе зписаха и рагромна победа с 4:0 над дубъла на Левски. Последната контрола на “гигантите” ще бъде срещу Крумовград на 31-ви юли (петък). На 7-и август (петък) тимът от Съединение започва новия сезон с гостуване на Хасково.

СНИМКА: Гигант (Съединение)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google