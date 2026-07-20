Меси: Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин

Осемкратният носител на „Златната топка“ и капитан на Аржентина Лионел Меси призна, че отборът му не е играл добре срещу Испания на финала на Световното първенство по футбол. Мачът завърши със загуба на тима с 0:1 след продължения.

„Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това", заяви Меси, цитиран от ESPN.

"Това не означава, че ще забравим всичко, което сме направили досега. Бих искал да благодаря на целия отбор, на играчите и на страната“, добави той.

Меси е вторият футболист в историята, който играе на три финала на Световно първенство. Със същото постижение е и бразилецът Кафу.

Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години . Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен (37 години и 241 дни).

Най-възрастният играч в историята на финалите на Световните първенства е италианският вратар Дино Дзоф. През 1982-ра той играе при победата с 3:1 срещу Западна Германия на възраст 40 години и 133 дни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google