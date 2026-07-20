Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси: Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин

Меси: Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин

  • 20 юли 2026 | 08:28
  • 2771
  • 1

Осемкратният носител на „Златната топка“ и капитан на Аржентина Лионел Меси призна, че отборът му не е играл добре срещу Испания на финала на Световното първенство по футбол. Мачът завърши със загуба на тима с 0:1 след продължения.

„Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това", заяви Меси, цитиран от ESPN.

"Това не означава, че ще забравим всичко, което сме направили досега. Бих искал да благодаря на целия отбор, на играчите и на страната“, добави той.

Меси е вторият футболист в историята, който играе на три финала на Световно първенство. Със същото постижение е и бразилецът Кафу.

Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години . Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен (37 години и 241 дни).

Най-възрастният играч в историята на финалите на Световните първенства е италианският вратар Дино Дзоф. През 1982-ра той играе при победата с 3:1 срещу Западна Германия на възраст 40 години и 133 дни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нико Уилямс: Това е най-щастливият ден в живота ми

Нико Уилямс: Това е най-щастливият ден в живота ми

  • 20 юли 2026 | 03:25
  • 900
  • 0
Испания влезе в историята с двоен световен триумф

Испания влезе в историята с двоен световен триумф

  • 20 юли 2026 | 02:55
  • 2172
  • 0
Педро Поро: Посвещавам успеха на семейството си

Педро Поро: Посвещавам успеха на семейството си

  • 20 юли 2026 | 02:49
  • 594
  • 0
Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

  • 20 юли 2026 | 02:41
  • 820
  • 2
Испания вече е отборът с най-дълга серия без загуба

Испания вече е отборът с най-дълга серия без загуба

  • 20 юли 2026 | 02:37
  • 3124
  • 0
Отаменди за заяде с Родри след края на финала

Отаменди за заяде с Родри след края на финала

  • 20 юли 2026 | 02:31
  • 3359
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 123542
  • 930
България не успя срещу Франция и остана извън финалите

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 51081
  • 133
Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 13283
  • 16
Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

  • 20 юли 2026 | 01:51
  • 19840
  • 20
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 38399
  • 69