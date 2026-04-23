  565 участници и завръщане на най-атрактивната "Оупън" категория на Държавното по сумо

565 участници и завръщане на най-атрактивната "Оупън" категория на Държавното по сумо

565 участници и завръщане на най-атрактивната "Оупън" категория на Държавното по сумо

Огромен интерес и завръщане на най-атрактивната категория ще бележат Държавното първенство по сумо. Общо 565 състезатели ще участват в надпреварата, която ще се проведе на 25 и 26 април (събота и неделя) в Tenta Events на входа на стадион "Академик" в София (ж.к. Гео Милев, ул. "Коста Лулчев").

За първи път от над 10 години на шампионата ще има битка за медалите в категория "Оупън". Абсолютната категория е престижна и атрактивна дисциплина, в която няма ограничение в теглото на състезателите - борят се сумисти от всички категории. В нея се срещат шампионите от различните категории и винаги е интересно, защото мъже до 70 кг или до 77 кг може да се борят с опоненти до 115 кг и над 115 кг. Самите битки ще се проведат на изграденото оригинално глинено дохио.

Държавното първенство по сумо на България започва на 25 април (събота) от 10:00 часа със състезанията във възраст до 21 години при мъжете и жените. След определянето на шампионите във всички категории започва състезанието за мъже и жени. Ще бъдат излъчени призьорите при жените (до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 80 кг и над 80 кг) и при мъжете (до 70 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 92 кг, до 100 кг, до 115 кг и над 115 кг).

Официалното откриване на Държавното първенство по сумо е от 15:00 часа, а сред гостите ще бъде и заместник-председателят на посолството на Япония в София Хидеаки Мачида. Веднага след церемонията започват и атрактивните борби в "Оупън" категорията. Общо 240 сумисти ще излязат на дохиото в първия състезателен ден.

На 26 април (неделя) ще бъдат излъчени медалистите от Държавното първенство при подрастващите в различните категории при юношите и девойките - до 15 до 18 години. Общо 325 участници излизат на дохиото в състезанията при подрастващите, което показва големия интерес към този спорт в България.

Още от Бойни спортове

Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

  • 23 апр 2026 | 14:47
  • 263
  • 0
Петият специализиран лагер на SENSHI започна

Петият специализиран лагер на SENSHI започна

  • 23 апр 2026 | 14:44
  • 222
  • 0
Олга Попова започна Европейското по борба със забележителен обрат

Олга Попова започна Европейското по борба със забележителен обрат

  • 23 апр 2026 | 13:00
  • 750
  • 0
Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

  • 23 апр 2026 | 12:33
  • 340
  • 0
Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам

Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам

  • 23 апр 2026 | 12:17
  • 429
  • 0
Класиците завършиха на шесто място по медали на Европейското по борба

Класиците завършиха на шесто място по медали на Европейското по борба

  • 23 апр 2026 | 05:45
  • 2223
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 8400
  • 45
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 17368
  • 29
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 6821
  • 11
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 18992
  • 21
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 26794
  • 31
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 8689
  • 5