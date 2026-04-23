565 участници и завръщане на най-атрактивната "Оупън" категория на Държавното по сумо

Огромен интерес и завръщане на най-атрактивната категория ще бележат Държавното първенство по сумо. Общо 565 състезатели ще участват в надпреварата, която ще се проведе на 25 и 26 април (събота и неделя) в Tenta Events на входа на стадион "Академик" в София (ж.к. Гео Милев, ул. "Коста Лулчев").

За първи път от над 10 години на шампионата ще има битка за медалите в категория "Оупън". Абсолютната категория е престижна и атрактивна дисциплина, в която няма ограничение в теглото на състезателите - борят се сумисти от всички категории. В нея се срещат шампионите от различните категории и винаги е интересно, защото мъже до 70 кг или до 77 кг може да се борят с опоненти до 115 кг и над 115 кг. Самите битки ще се проведат на изграденото оригинално глинено дохио.

Държавното първенство по сумо на България започва на 25 април (събота) от 10:00 часа със състезанията във възраст до 21 години при мъжете и жените. След определянето на шампионите във всички категории започва състезанието за мъже и жени. Ще бъдат излъчени призьорите при жените (до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 80 кг и над 80 кг) и при мъжете (до 70 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 92 кг, до 100 кг, до 115 кг и над 115 кг).

Официалното откриване на Държавното първенство по сумо е от 15:00 часа, а сред гостите ще бъде и заместник-председателят на посолството на Япония в София Хидеаки Мачида. Веднага след церемонията започват и атрактивните борби в "Оупън" категорията. Общо 240 сумисти ще излязат на дохиото в първия състезателен ден.

На 26 април (неделя) ще бъдат излъчени медалистите от Държавното първенство при подрастващите в различните категории при юношите и девойките - до 15 до 18 години. Общо 325 участници излизат на дохиото в състезанията при подрастващите, което показва големия интерес към този спорт в България.