Индийка се отказа от Турнира на претендентките в Кипър

Гросмайстор Конеру Хъмпи обяви, че се оттегля от Турнира на ФИДЕ за претендентката за световната титла при жените, като посочи опасения за сигурността преди събитието в Кипър. На нейно място влиза гросмайстор Анна Музичук, която заяви, че е изненадана и благодарна за възможността да се бори за титлата.

В неделя Конеру потвърди решението си да се откаже от престижния турнир, който трябва да започне в Пафос, Кипър, на 29 март. Победителката ще предизвика действащата световна шампионка при жените, гросмайстор Дзю Уендзюн, в мач за титлата.

„След дълбок размисъл взех трудното решение да се оттегля от турнира на ФИДЕ за претендентката за световната титла при жените“, написа тя в публикация в X. „Никакво събитие, независимо колко е важно, не може да бъде поставено пред личната безопасност и благополучие. Въпреки дадените уверения, при настоящите обстоятелства не се чувствам напълно сигурна. Това е болезнено, но необходимо решение и заставам зад него.“

Решението ѝ идва само дни след като първоначално разкри опасенията си за сигурността на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран. В началото на март предполагаем ирански дрон удари британска база на южното крайбрежие на Кипър, причинявайки леки щети, но без жертви.

Ударите нарушиха пътуванията през някои от най-натоварените транспортни центрове в Близкия изток и доведоха до отмяна на спортни събития в региона.

„През изминалата седмица проведох много разговори по тази тема с хора, които познавам“, каза Конеру пред Hindustan Times. „Също така следях много внимателно всички новини около войната. Просто не намирах за комфортна идеята да играя при такива условия, въпреки всички уверения.“

Индийската гросмайсторка заяви, че е трябвало да постави на първо място собственото си благополучие и безопасност, след като не е могла да получи гаранции.

„Кипър е красив остров и с удоволствие бих играла там, когато ситуацията се подобри. Но да се провежда толкова голям турнир, когато около него се случват толкова много неща, просто не ми изглежда правилно“, каза тя пред индийското издание. „Не мисля, че бих била в нужното състояние на духа да играя, когато има толкова много несигурност.“

Конеру остава единствената участничка в женския турнир на претендентките или в Турнира на претендентите на ФИДЕ, която публично е изразила опасения за собствената си безопасност. Въпреки това гросмайстор Хикару Накамура написа в публикация в събота, че на острова е имало прекъсване на електрозахранването.

Оттеглянето на Конеру идва след разговори с ФИДЕ през последната седмица, като неделя е била крайният срок за окончателното ѝ решение. Световната шахматна федерация отново подчерта, че турнирът ще се проведе по план, като същевременно призна, че следи ситуацията.

Музичук е приела поканата да замени Конеру в осемчленната схема. Украинката е бивша световна шампионка по ускорен шах и блиц при жените, но за разлика от сестра си, гросмайстор Мария Музичук, никога не е печелила световната титла в класически шах. Осмата в света при жените се класира като следващата най-високо завършила в сериите на женските турнири 2024/25, където осемте състезателки преди нея са били първоначалните участнички в турнира на претендентките.

Анна Музичук пази добри спомени от Кипър, тъй като спечели женското Гран при в Никозия там почти точно преди година. След това тя спечели и последното Гран при в Грослобминг, но изпусна място в турнира на претендентките с минимална разлика от гросмайстор Александра Горячкина — всичко се реши в бурен последен кръг.

„Много съм изненадана и благодарна, че получавам този шанс да се боря за титлата. Това означава много за мен“, каза Музичук в коментар за Chess.com.

Музичук е играла в последните три женски турнира на претендентките, като през 2019 година завърши втора след Горячкина, достигна полуфиналите в елиминационния формат през 2022/23 г. (след като победи Конеру на четвъртфиналите), а през 2024 г. в Торонто остана на последно място без нито една победа.

„Очевидно нямам много време да се подготвя конкретно срещу участничките в турнира, но да се надяваме, че общата ми работа върху шаха и големият ми опит от участие в състезания на най-високо ниво ще компенсират това“, каза тя. „Във всеки случай преди два дни не бях участничка в турнира на претендентките и нямах никакви шансове в този цикъл. Сега вече имам.“

Оттеглянето на Конеру от женския турнир на претендентките напомня за март 2020 година, когато гросмайстор Теймур Раджабов се отказа от Турнира на претендентите на ФИДЕ 2020–2021 в Екатеринбург, Русия, заради опасения, свързани с COVID-19. Той беше заменен от гросмайстор Максим Вашие-Лаграв, но турнирът беше прекъснат по средата и бе подновен едва през април 2021 година. Като компенсация Раджабов получи място в Турнира на претендентите на ФИДЕ през 2022 година.