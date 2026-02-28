Християн Петров помогна на Хееренвеен за успех срещу Спарта

Християн Петров бе титуляр за Хееренвеен във втори пореден мач, а неговият тим спечели с 2:1 домакинството си на Спарта (Ротердам). След този успех отборът на Робин Фелдман е осми, като се доближи на три точки до днешния си съперник.

До миналата седмица българският национал не бе играл като титуляр от миналия октомври. Днес той получи доверието на треньора и изигра добър мач. Хееренвеен доминираше през първото полувреме. Якоб Тренсков пропусна отлична възможнос да открие, но се реваншира пет минути преди почивката, когато откри резултата. Резервата Лук Брауерс удвои аванса на домакините в 82-ата минута. Малко по-късно гостите стигнаха до попадение, дело на Мичел ван Берген, но тимът на Фелдман запази преднината си.

Jacob Trenskow rondt een goede assist van Vasilios Zagaritis knap af voor @scHeerenveen! 👏#heespa pic.twitter.com/V6MWnoWn9J — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2026

Снимки: Imago