Калина Недялкова слага начало на българското участие на Олимпийските игри

Със зрелищна церемония снощи бяха открити Зимните олимпийски игри, а днес Калина Недялкова ще постави началото на българското участие в Милано - Кортина.

24-годишната състезателка по ски бягане ще дебютира на най-големия спортен форум. Тя ще стартира в 14:00 часа в дисциплината 10+10 км скиатлон.

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в биатлона, ски бягането, ски алпийските дисциплини, ски скоковете, сноуборда и фигурното пързаляне. Най-много атлети ще имаме в биатлон, където ще имаме пълни отбори от по четири човека и при мъжете, и при жените.

В исторически план страната ни има спечелени общо шест медала от Зимни олимпийски игри, а последният от тях датира от Торино 2006, когато Евгения Раданова взе сребро в шорттрека на 500 метра. Единственият златен медал от Зимна олимпиада за България е притежание на Екатерина Дафовска от Нагано 1998, когато тя спечели титлата в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона.

Събота, 7 февруари

14:00 – Ски бягане, скиатлон 10+10 км / жени – КАЛИНА НЕДЯЛКОВА