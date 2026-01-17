Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Предстоят репешажи за българите на Европейското по шорттрек

Предстоят репешажи за българите на Европейското по шорттрек

  • 17 яну 2026 | 02:43
  • 120
  • 0
Предстоят репешажи за българите на Европейското по шорттрек

Българските състезатели ще преминат през репешажите на Европейското първенство по шорттрек за мъже и жени в Тилбург (Нидерландия).

Страната ни участва само с трима представителите при мъжете - Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов.

На четвъртфиналите на 1500 метра Гюров завърши шести в шеста серия с 2:29.506 минути, а Кюмюрджиев - пети в седма с 2:20.158. Утре двамата ще бягат в четвърта серия от репешажите.

В спринта на 500 метра Максимов остана пети в осма серия без време, Гюров пък получи наказание в четвърта.

На 1000 метра Кюмюрджиев се нареди пети в четвърта серия с 1:38.781 минута, а Максимов е четвърти в първа с 1:43.376.

Европейското първенство по шорттрек продължава до неделя.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Българите отиват на репешажи на Европейското първенство по шорттрек

Българите отиват на репешажи на Европейското първенство по шорттрек

  • 16 яну 2026 | 21:38
  • 481
  • 0
Френска двойка спечели ритмичния танц на Европейското по фигурно пързаляне

Френска двойка спечели ритмичния танц на Европейското по фигурно пързаляне

  • 16 яну 2026 | 21:35
  • 560
  • 1
Александър Кръшняк: В Бад Гащайн изненадах другите, но изненадах и себе си

Александър Кръшняк: В Бад Гащайн изненадах другите, но изненадах и себе си

  • 16 яну 2026 | 20:53
  • 1653
  • 0
Малена Замфирова: Развълнувана съм, надявам се да стане хубаво състезание

Малена Замфирова: Развълнувана съм, надявам се да стане хубаво състезание

  • 16 яну 2026 | 20:37
  • 1736
  • 1
Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

  • 16 яну 2026 | 19:20
  • 955
  • 0
Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова (обновена)

Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова (обновена)

  • 16 яну 2026 | 19:13
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 29307
  • 102
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 16121
  • 27
ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

  • 16 яну 2026 | 23:10
  • 4661
  • 4
Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

  • 17 яну 2026 | 00:02
  • 5391
  • 0
Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

  • 16 яну 2026 | 18:48
  • 24007
  • 35
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 17647
  • 7