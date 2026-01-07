Защитаващият титлата си САЩ се класира за полуфиналите на "Юнайтед Къп"

Защитаващият титлата си САЩ се класира за полуфиналите на турнира по тенис за смесени отбори „Юнайтед Къп“.

Коко Гоф и Крисчън Харисън донесоха успеха на американците с 2-1 победи срещу Гърция, след като спечелиха решаващата среща на двойки срещу Стефанос Циципас и Мария Сакари с 4:6, 6:4, 10:8.

LES ÉTATS-UNIS AU BOUT DU SUSPENSE 😱



🇺🇸Gauff 6-3, 6-2 Sakkari 🇬🇷

🇬🇷Tsitsipas 6-4, 7-5 Fritz 🇺🇸

🇺🇸 Gauff/Harrison 4-6, 6-4 10-8 Sakkari/Tsitsipas 🇬🇷



Malgré la victoire de Stefanos Tsitsipas face à Taylor Fritz, la Grèce s’incline en 1/4 de la United Cup. pic.twitter.com/TbAaiHhDZT — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 7, 2026

Гоф даде аванс на САЩ с категорично представяне и 6:3, 6:2 срещу Сакари в женския сингъл, но след това Циципас изравни, след като надделя над деветия в световната ранглиста Тейлър Фриц с 6:4, 7:5, постигайки първата си победа над играч от топ 10 от повече от 18 месеца.

Американците, които спечелиха две титли в първите три издания на турнира, все пак стигнаха до крайния успех и очакват на полуфиналите в Сидни победителя от двубоя между представителите на домакините от Австралия и финалиста от предишните два сезона Полша.