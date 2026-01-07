Защитаващият титлата си САЩ се класира за полуфиналите на "Юнайтед Къп"

Защитаващият титлата си САЩ се класира за полуфиналите на турнира по тенис за смесени отбори „Юнайтед Къп“.
Коко Гоф и Крисчън Харисън донесоха успеха на американците с 2-1 победи срещу Гърция, след като спечелиха решаващата среща на двойки срещу Стефанос Циципас и Мария Сакари с 4:6, 6:4, 10:8.
Гоф даде аванс на САЩ с категорично представяне и 6:3, 6:2 срещу Сакари в женския сингъл, но след това Циципас изравни, след като надделя над деветия в световната ранглиста Тейлър Фриц с 6:4, 7:5, постигайки първата си победа над играч от топ 10 от повече от 18 месеца.
Американците, които спечелиха две титли в първите три издания на турнира, все пак стигнаха до крайния успех и очакват на полуфиналите в Сидни победителя от двубоя между представителите на домакините от Австралия и финалиста от предишните два сезона Полша.