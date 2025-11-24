Bwin Legends Sofia – Mystery Bounty Day 1

Екипът на Bwin Legends Sofia дава начало на отразяването на първия ден от фестивала, който се провежда в престижната обстановка на Palms Royale Casino Sofia. Това е дебютното издание на сериите, а интересът е висок – залата ще посрещне както редовни участници от местната сцена, така и играчи, които идват да усетят атмосферата на новия формат.
Днес програмата стартира с Day 1 на Mystery Bounty, който започва в 17:00.
Бай-инът е €90+€10, като участниците получават стартов стак от 30 000 чипа, а нивата са по 30 минути. Всеки играч има право на до 3 re-entries, а късната регистрация е отворена до края на 10-то ниво.
Важно уточнение: днес не се теглят bounty пликове. Ден 1 е изцяло посветен на изграждането на стак и осигуряването на място за Ден 2, където ще започне същинската Mystery Bounty част с пликовете и допълнителните изненади.
През деня очаквайте:
– актуални чипкаунтове и прогрес на играчите
– интересни моменти от масите
– ключови разигравания
– атмосфера, снимки и кратки обобщения след нивата
Желаем успех на всички участници.
Day 1 на Mystery Bounty започва в 17:00.