Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Bwin Legends Sofia – Mystery Bounty Day 1

Bwin Legends Sofia – Mystery Bounty Day 1

  • 24 ное 2025 | 16:18
  • 150
  • 0
Bwin Legends Sofia – Mystery Bounty Day 1

Екипът на Bwin Legends Sofia дава начало на отразяването на първия ден от фестивала, който се провежда в престижната обстановка на Palms Royale Casino Sofia. Това е дебютното издание на сериите, а интересът е висок – залата ще посрещне както редовни участници от местната сцена, така и играчи, които идват да усетят атмосферата на новия формат.

Днес програмата стартира с Day 1 на Mystery Bounty, който започва в 17:00.

Бай-инът е €90+€10, като участниците получават стартов стак от 30 000 чипа, а нивата са по 30 минути. Всеки играч има право на до 3 re-entries, а късната регистрация е отворена до края на 10-то ниво.

Важно уточнение: днес не се теглят bounty пликове. Ден 1 е изцяло посветен на изграждането на стак и осигуряването на място за Ден 2, където ще започне същинската Mystery Bounty част с пликовете и допълнителните изненади.

През деня очаквайте:

– актуални чипкаунтове и прогрес на играчите

– интересни моменти от масите

– ключови разигравания

– атмосфера, снимки и кратки обобщения след нивата

Желаем успех на всички участници.

Day 1 на Mystery Bounty започва в 17:00.

Следвай ни:

Още от Други спортове

16-годишен българин стана световен вицешампион по спортен риболов

16-годишен българин стана световен вицешампион по спортен риболов

  • 24 ное 2025 | 15:08
  • 349
  • 0
Почина най-възрастният олимпийски шампион

Почина най-възрастният олимпийски шампион

  • 24 ное 2025 | 10:23
  • 1873
  • 6
Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито

Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито

  • 24 ное 2025 | 09:52
  • 450
  • 0
Люк Литлър бе над всички и на финалите на Шампионата на играчите

Люк Литлър бе над всички и на финалите на Шампионата на играчите

  • 24 ное 2025 | 08:40
  • 2002
  • 0
Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

  • 23 ное 2025 | 20:21
  • 2524
  • 0
Бяла победи Академик ПУ и ще зимува на върха в класирането в женското хандбално първенство

Бяла победи Академик ПУ и ще зимува на върха в класирането в женското хандбално първенство

  • 23 ное 2025 | 17:09
  • 1267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 30549
  • 8
11-те на Ботев (Враца) и Славия

11-те на Ботев (Враца) и Славия

  • 24 ное 2025 | 16:23
  • 699
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 20269
  • 55
Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

  • 24 ное 2025 | 15:04
  • 3653
  • 6
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 7508
  • 4
Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 4117
  • 1