Bwin Legends Sofia – Mystery Bounty Day 1

Екипът на Bwin Legends Sofia дава начало на отразяването на първия ден от фестивала, който се провежда в престижната обстановка на Palms Royale Casino Sofia. Това е дебютното издание на сериите, а интересът е висок – залата ще посрещне както редовни участници от местната сцена, така и играчи, които идват да усетят атмосферата на новия формат.

Днес програмата стартира с Day 1 на Mystery Bounty, който започва в 17:00.

Бай-инът е €90+€10, като участниците получават стартов стак от 30 000 чипа, а нивата са по 30 минути. Всеки играч има право на до 3 re-entries, а късната регистрация е отворена до края на 10-то ниво.

Важно уточнение: днес не се теглят bounty пликове. Ден 1 е изцяло посветен на изграждането на стак и осигуряването на място за Ден 2, където ще започне същинската Mystery Bounty част с пликовете и допълнителните изненади.

През деня очаквайте:

– актуални чипкаунтове и прогрес на играчите

– интересни моменти от масите

– ключови разигравания

– атмосфера, снимки и кратки обобщения след нивата

Желаем успех на всички участници.

