Алкарас иска първа титла в Астралия, а не да повтаря досегашните си

  15 ное 2025 | 12:49
Испанецът Карлос Алкарас би предпочел да спечели първия си трофей от Откритото първенство на Австралия, отколкото да запази титлите от „Ролан Гарос“ и Откритото първенство САЩ през следващата година, заяви тенисистът, ден след като си осигури първото място в световната ранглиста в края на годината по време на Финалите на АТП в италианския град Торино.

22-годишният Алкарас коментира пред испанската радиопрограма El Partidazo de Cope, че вдигането на трофея в „Мелбърн Парк“ се е превърнало в приоритет, като четвъртфиналите през 2024-а 2025 година са най-добрите му постижения на първия турнир от Големия шлем за сезона.

„През 2026 година бих предпочел да спечеля в Австралия, отколкото да взема повторни титли в други турнири от Големия шлем“, каза Алкарас.

„Далеч съм от това да бъда най-добрият играч в тениса или като цяло, защото все още има много състезатели, които могат да ме победят, а аз съм губил от много играчи. Не съм най-добрият, въпреки че класацията показва, че съм“, добави испанецът.

По-рано тази година Алкарас загуби от Новак Джокович в гладиаторски четвъртфинал на „Род Лейвър Арена“, но сърбинът се отказа поради контузия на полуфиналите и продължава да преследва рекорден 25-и турнир от Големия шлем и 11-а титла от от Откритото първенство на Австралия през 2026-а.

Шесткратният шампион от турнирите от Големия шлем призна, че подобряването на рекорда на Джокович в Големия шлем при мъжете е дългосрочна амбиция.

„Бих се съгласил на 23 титли от Големия шлем без да се замисля, точно сега. Искам да бъда този, който печели най-много, искам да надмина Джокович, но 23? Това не е шега работа“, продължи Алкарас.

„Това е цел за края на кариерата ми - да видя, че мога да седя на масата с Рафа Надал, Роджър Федерер и Джокович, а хората също да си мислят, че заслужавам да седя на тяхната маса“, заяви още испанският тенисист.

Карлос Алкарас, който завърши 2022 година като номер 1 в ранглистата, се наслади на най-добрия сезон в кариерата си, достигайки три финала от Големия шлем, побеждавайки Яник Синер, за да спечели Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ, но загуби от италианския си съперник в решаващия мач на „Уимбълдън“.

Алкарас продължава да преследва и първата си титла от Финалите на ATП преди днешния полуфинал срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим.

Снимки: Gettyimages

