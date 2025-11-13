Популярни
Гард на Клипърс ще пропусне остатъка от сезона в НБА заради тежка контузия
  • 13 ное 2025 | 09:35
  • 240
  • 0
Гардът-ветеран Брадли Бийл ще бъде  извън игра до края на сезона в Националната баскетболна асоциация, тъй като е увредил лявата си тазобедрена става, обявиха от клуба му пред агенция АР.

Бийл, който се върна в игра преди началото на сезона заради травма в коляното, ще се възстановява от новата си контузия между 6 и 9 месеца. 32-годишният гард напусна игра по време на поражението на Клипърс със 102:105 в понеделник от Атланта Хоукс, но самият той смята, че се е контузил по време на мача с Финикс миналия четвъртък. След това той игра отново срещу същия тим в събота и дори вкара 12 точки, но дискомфортът се увеличил.

Иначе тимът им е в поредица от шест последователни загуби, след като снощи падна със 116:133 от Денвър.

Преди да пристигне това лято в Лос Анджелис, Брадли Бийл играеше за Сънс, а в шестте изиграни срещи до днес има средно по 8.2 точки на мач и 1.7 подавания.

За 14 сезона в НБА той има периоди във Вашингтон, Сънс и Клипърс, като средните му показатели са 21.4 точки на мач, 4.0 борби и 4.3 асистенции в общо 807 мача.

