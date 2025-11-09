Септември (Симитли) пречупи дубъла на адашите от София

Септември (Симитли) постигна минимална победа с 1:0 срещу Септември (София) II у дома в среща от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. За отбора от Симитли това бе първи домакински успех от 26 септември насам, когато се наложи над Германея (Сапарева баня) с 4:1.

Единственото попадение падна половин час след началото на мача и бе дело на Симеон Димитров – Симба, който засече с глава хубаво центриране на Веско Весков.

Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Югозападната Трета лига

Отборът-домакин е 9-и с 21 точки след този двубой, а гостите са 16-и с 15 пункта. В следващия кръг тимът от Симитли ще гостува на Кюстендил, а дубълът на Септември (София) ще приеме Левски II.