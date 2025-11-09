Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Септември (Симитли) пречупи дубъла на адашите от София

Септември (Симитли) пречупи дубъла на адашите от София

  • 9 ное 2025 | 18:43
  • 291
  • 0
Септември (Симитли) пречупи дубъла на адашите от София

Септември (Симитли) постигна минимална победа с 1:0 срещу Септември (София) II у дома в среща от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. За отбора от Симитли това бе първи домакински успех от 26 септември насам, когато се наложи над Германея (Сапарева баня) с 4:1.

Единственото попадение падна половин час след началото на мача и бе дело на Симеон Димитров – Симба, който засече с глава хубаво центриране на Веско Весков.

Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Югозападната Трета лига
Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Югозападната Трета лига

Отборът-домакин е 9-и с 21 точки след този двубой, а гостите са 16-и с 15 пункта. В следващия кръг тимът от Симитли ще гостува на Кюстендил, а дубълът на Септември (София) ще приеме Левски II.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

  • 9 ное 2025 | 15:20
  • 15077
  • 16
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 41672
  • 142
Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

  • 9 ное 2025 | 14:50
  • 1654
  • 0
Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

  • 9 ное 2025 | 14:41
  • 12136
  • 6
Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

  • 9 ное 2025 | 14:37
  • 1795
  • 8
Райчев: Доста важни три точки за нас

Райчев: Доста важни три точки за нас

  • 9 ное 2025 | 14:34
  • 1059
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

  • 9 ное 2025 | 19:20
  • 25333
  • 101
Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 8064
  • 20
Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

  • 9 ное 2025 | 19:15
  • 3778
  • 1
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 41672
  • 142
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 10546
  • 16
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 26404
  • 40