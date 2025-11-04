Популярни
Куп медали за наш клуб на Европейското по бразилско джу джицу в Рим

  • 4 ное 2025 | 15:29
  • 202
  • 0
Куп медали за наш клуб на Европейското по бразилско джу джицу в Рим

14 медала спечелиха състезателите от клуб Twisted Jiu Jitsu на Европейското първенство IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi 2025 и международен турнир по бразилско джу джицу в италианската столица Рим.

В състезанията, организирани от International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), взеха участие състезатели от цял свят, включително водещи европейски и световни шампиони.

Twisted Jiu Jitsu се включи с 11 състезатели, които завоюваха пет златни,  четири сребърни и  пет бронзови отличия. В двете надпревари участваха Дара Панайотова, Радослав Георгиев, Сава Димитров, Самуел Христов, Кръстьо Кръстев, Адам Мушаджиев, Антоан Добрев, Петър Георгиев, Петър Палазов, Кристиян Петков и Сотир Атанасов.

На Европейското първенство шампион стана Радослав Георгиев (категория 67.5 кг, Master1), на трето място се наредиха Самуел Христов, Кръстьо Кръстев и Антоан Добрев.

В категорията на Самуел Христов бяха 117 спортисти и той спечели шест мача, но загуби на полуфиналите.

На турнира Rome Fall International Open българите завоюваха 4 златни, 4 сребърни и 2 бронзови отличия. Дара Панайотова стана първа в абсолютна категория и втора в категория до 69 кг при девойките в състезанието.

"Това са моменти, за които работим цяла година. Не само, за да участваме, а за да поставим Twisted на картата на сериозните академии в Европа", каза Владимир Джаркълов, главен треньор и съосновател на Twisted Jiu Jitsu.

"Участието на нашите млади състезатели в едни от най-трудните турнири на континента показва, че Twisted JIu Jitsu не се ограничава само до местни успехи - ние сме част от международната сцена и се състезаваме с най-добрите", допълни той.

Тази поредица от успе

