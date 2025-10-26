Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Калоян Шиков и Александра Рангелова триумфираха с титлите на турнир от ITF в Пазарджик

  • 26 окт 2025 | 17:14
  • 284
  • 0
Калоян Шиков при юношите и Александра Рангелова при девойките станаха шампиони на сингъл на турнира от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК Фаворит беше домакин на две поредни състезания от календара на ITF, който са шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Поставеният под номер 1 на сингъл при юношите Калоян Шиков победи в изцяло български финал Станислав Косев със 7:6(3), 7:5. Това е четвърта титла за сингъл за него от турнири на ITF за юноши.

На финала на при девойките Александра Рангелова се наложи над сънародничката си Никол Нунева с 6:2, 6:4. Това е втора титла на сингъл за Рангелова от турнири на ITF за девойки. На трето място при девойките се класира Андрея Глушкова.

Калоян Шиков при юношите и Андрея Глушкова при девойките пък спечелиха титлите в надпреварата на двойки.

Наградите на призьорите връчи Камен Георгиев, вицепрезидент на Българска федерация по тенис.

