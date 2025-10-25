Популярни
Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

  • 25 окт 2025 | 15:44
  • 356
  • 0
Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

Съобщение до медиите на Българска федерация по ММА (публикувано без редакторска намеса):

Международната ММА федерация (IMMAF) осъди расистките и антисемитски прояви на Николай Добруджански и му наложи доживотна забрана за дейности, свързани с аматьорския ММА.

IMMAF излезе с официално становище, в което остро осъжда поведението на бившия треньор Николай Добруджански и потвърждава решението на Българската федерация по ММА (BULMMAF) за налагане на доживотно изключване от всички дейности, свързани с аматьорския ММА.

В официалния документ IMMAF подчертава, че расистките, антисемитски и унизителни действия към деца, бременни жени и хора с увреждания на Добруджански са напълно несъвместими с основните ценности и Етичния кодекс на международната организация.

IMMAF потвърждава решението на Българската федерация по ММА за налагане на доживотна забрана на Николай Добруджански за дейности свързани с аматьорския ММА, като определя санкцията като „пропорционална и необходима мярка за защита на моралните и етичните стандарти в спорта“.

„IMMAF стои твърдо зад позицията на БФММА и потвърждава своята политика на нулева толерантност към расизъм, антисемитизъм, реч на омразата и унизително отношение към човешкото достойнство“, се казва в официалното становище, подписано от Джейсън Браун, председател на Дисциплинарния комитет на IMMAF.

С този акт Българската федерация по ММА и Международната ММА федерация ясно заявяват, че расистките, антисемитски и обиждащи действия срещу деца, бременни жени и хора с увреждания нямат място в спорта. Двете организации ще продължат като партньори да защитават моралните и човешките ценности, безопасността и равенството на всички спортисти по света.

След расистките прояви на Георги Валентинов през 2018 година, заради които му беше прекратен договорът с Bellator, Николай Добруджански става първият български треньор, на когото международна спортна федерация налага доживотна забрана за расистко и антисемитско поведение.

