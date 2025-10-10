Президентът на Българската федерация по тенис награди участниците в "Мач на мира"

Президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков награди участниците в "Мач на мира" Моти Тишауер, Ерол Хорнстейн и Юрий Алкалай, които са и с решаващ принос за организацията на традиционния турнир за мир и приятелство "Maccabi Bulgaria Open Classic".

"Мач на мира", с участието на тримата наградени и на Цветков, се провежда за първи път като част от събитието и е посветен на успехите на мирните инициативи в Близкия изток, сътрудничеството и разбирателството, които са в основата на вече 10-годишната история на турнира.

Стефан Цветков ще участва в тенис мач за края на международен турнир

Надпреварата се състоя при отлични условия на базата Български национален WINBET тенис център. Състезанието се провежда по инициатива на Макаби България и ОЕБ Шалом, със съдействието на Българска федерация по тенис. Директор на турнира е Юрий Алкалай, бивш председател на Макаби и БФ Бейзбол и софтбол.

На финала на сингъл Ерол Хорнстейн (Великобритания) победи Моти Тишауер (Германия). Титлата на двойки пък спечелиха баща и син в лицето на Румен Златански и Трендафил Златарски от Пловдив.

Григор Димитров отказа участие в Стокхолм

Йоско Молхов, изпълнителен директор на Шалом София, също уважи състезанието, съобщават от родната централа.

"Много сме доволни, че традицията на този турнир продължава толкова много години. Плановете за следващата година е да поканим за участие и приятели на тениса от САЩ. По този повод ще направим срещи с Макаби US. Този турнир и продължаващото ни сътрудничество с БФТенис ще продължи под мотото за приятелство и мир. Също така ще искаме да обединим усилията България, Израел и САЩ в общи проекти свързани с тенис и бейзбол", коментира Юрий Алкалай

На кортовете в Борисовата градина се събраха много приятели на тениса. Сред тях бяха Богдана Романска, която носи една от най-познатите тенис фамилии у нас и посети турнира заедно с мъжа си Дейвид и дъщеря си Джесика, която е изявена тенисистка от американски колежи и член на Макаби US, а също така Стефан Цветков-старши и доц. Цветанка Захариева.

Медведев пребори Де Минор в Шанхай

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg