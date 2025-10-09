Популярни
»
Европейски шампион по бобслей наказан за две години заради допинг

  9 окт 2025 | 15:43
Европейският шампион по бобслей от 2023 година Арън Гъливер (Великобритания) e наказан за две години, след като е дал положителна проба за забраненото вещество "остарин", съобщиха от Международната агенция за допинг тестове (ITA).

Пробата на Гъливер е по време на извън-състезателен тест на 2 март. Спортистът се е съгласил на двегодишно наказание от 24 март 2025 до 23 март 2027 година и на анулиране на резултатите от състезанията, считано от 2 март 2025-а.

27-годишният британец е сребърен и бронзов медалист от световно първенство, а също така има златен и бронзов медал от Европейско първенство в четириместния бобслей.

