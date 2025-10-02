Уейн Рууни: Пиех по два дни, вкарвах голове и после продължавах да пия

Бившият ас на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни призна, че е имал проблеми с алкохола. Това той разкри в подкаст, воден от неговия бивш съотборник на “Олд Трафорд” Рио Фърдинанд.

“Слагах капки за очи и дъвчех дъвки преди тренировка, за да не се забележи. Знаех, че мога да пия по два дни без прекъсване, а след това да отида на мач и да вкарам голове. След това продължавах да пия”, каза Рууни.

Рууни криел за порока си, защото, както твърди, не искал да натоварва другите.

“Не исках да натоварвам другите. Мислех, че мога сам да се справя, но не успях. Имах сериозен проблем”, продължи той.

Уейн е бил спасен от съпругата си Колийн, с която са заедно още от детските си години: “Колийн ме познава по-добре от всеки друг. От 17-годишна възраст тя виждаше, когато не вървя в правилната посока и винаги успяваше да ме спре. Тя беше тази, която ме държеше под контрол. В някои моменти се питах защо постоянно казваше „не прави това, не прави онова“, но днес знам, че с това тя ми спаси живота. Искрено вярвам, че без нея нямаше да съм жив. Моите грешки са добре известни на обществеността, но вече двадесет години тя е тази, която ме връща на правилния път. Без нея отдавна щях да съм се отклонил.”

Уейн Рууни приключи състезателната си кариера през 2021 г. След това се насочи към треньорството, ръководейки Дарби Каунти, Ди Си Юнайтед, Бирмингам и Плимут, откъдето си тръгна през 2024 г. и оттогава е без работа.

Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си