  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
  Уейн Рууни: Пиех по два дни, вкарвах голове и после продължавах да пия

Уейн Рууни: Пиех по два дни, вкарвах голове и после продължавах да пия
2 окт 2025 | 19:30

  • 2 окт 2025 | 19:30
Уейн Рууни: Пиех по два дни, вкарвах голове и после продължавах да пия

Бившият ас на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни призна, че е имал проблеми с алкохола. Това той разкри в подкаст, воден от неговия бивш съотборник на “Олд Трафорд” Рио Фърдинанд.

“Слагах капки за очи и дъвчех дъвки преди тренировка, за да не се забележи. Знаех, че мога да пия по два дни без прекъсване, а след това да отида на мач и да вкарам голове. След това продължавах да пия”, каза Рууни.

Рууни криел за порока си, защото, както твърди, не искал да натоварва другите.

“Не исках да натоварвам другите. Мислех, че мога сам да се справя, но не успях. Имах сериозен проблем”, продължи той.

Уейн е бил спасен от съпругата си Колийн, с която са заедно още от детските си години: “Колийн ме познава по-добре от всеки друг. От 17-годишна възраст тя виждаше, когато не вървя в правилната посока и винаги успяваше да ме спре. Тя беше тази, която ме държеше под контрол. В някои моменти се питах защо постоянно казваше „не прави това, не прави онова“, но днес знам, че с това тя ми спаси живота. Искрено вярвам, че без нея нямаше да съм жив. Моите грешки са добре известни на обществеността, но вече двадесет години тя е тази, която ме връща на правилния път. Без нея отдавна щях да съм се отклонил.”

Уейн Рууни приключи състезателната си кариера през 2021 г. След това се насочи към треньорството, ръководейки Дарби Каунти, Ди Си Юнайтед, Бирмингам и Плимут, откъдето си тръгна през 2024 г. и оттогава е без работа.

Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си
Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си
Дешан повика за първи път Матета в състава на Франция

Дешан повика за първи път Матета в състава на Франция

Халф на Манчестър Сити обвини падналия за дузпата Дайър в симулация

Халф на Манчестър Сити обвини падналия за дузпата Дайър в симулация

Вицепрезидент на ФИФА опроверга Доналд Тръмп

Вицепрезидент на ФИФА опроверга Доналд Тръмп

Легенда на Милан с критики към наставника на Ювентус

Легенда на Милан с критики към наставника на Ювентус

Даниеле Де Роси ще се раздели с Рома година след своето уволнение

Даниеле Де Роси ще се раздели с Рома година след своето уволнение

Гонсало Рамош подобри рекорд на Мбапе с победния си гол срещу Барселона

Гонсало Рамош подобри рекорд на Мбапе с победния си гол срещу Барселона

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

