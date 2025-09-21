Популярни
Даниел Стoл спечели световната титла на диск

  • 21 сеп 2025 | 17:53
  • 87
  • 0
Даниел Стoл спечели световната титла на диск

Шведът Даниел Стoл спечели титлата в хвърлянето на диск при мъжете след над двучасово забавяне на финала в последната остана дисциплина от програмата на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Надпреварата започна на дъжд, но бе прекратена по време на вторите опити, след като до момента имаше само един сполучлив на литовеца Миколас Алекна. Няколко състезатели пострадаха, опитвайки се да пратят уреда максимално далеч на хлъзгавата настилка в овала за хвърляне.

След като проливният дъжд намаля и церомонията по закриването на шампионата бе проведена, организаторите решиха да подновят състезанието, a бившият олимпийски шампион Стoл стигна до успеха със 70,47 метра - неговото най-добро постижение, което му осигури и трета световна титла в кариерата.

Световният рекордьор в дисциплината Миколас Алекна остана със среброто и пропусна да се поздрави с първа титла от голям шампионат в кариерата си. Той регистрира 67,84 метра. Бронзът остана за Алекс Роуз от Самоа с 66,96 метра.

