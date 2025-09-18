Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Марек без голмайстора си срещу Спартак (Плевен)

Марек без голмайстора си срещу Спартак (Плевен)

  • 18 сеп 2025 | 18:09
  • 269
  • 0
Марек без голмайстора си срещу Спартак (Плевен)

Нападателят на Марек Илия Димитров със сигурност пропуска предстоящия мач на Марек със Спартак Плевен. Димитров все още има проблеми с кръста и е на инжекции, като няма да попадне в групата за гостуването на плевенчани.

Полузащитникът Християн Джаджаров, който бе принудително заменен в изминалия кръг в двубоя с Локомотив ГО, се чувства добре и тренира наравно със съотборниците си. Джаджаров е готов за мача и ще е на разположение на старши треньора Танчо Калпаков. Мачът Спартак Плевен – Марек е в събота от 17.00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 11633
  • 2
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 25239
  • 35
Три десетилетия "лисабонски лъв"

Три десетилетия "лисабонски лъв"

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2602
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито Левски - Лудогорец

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за дербито Левски - Лудогорец

  • 18 сеп 2025 | 15:04
  • 3857
  • 2
Италианска легенда взе бутонките на Стоичков

Италианска легенда взе бутонките на Стоичков

  • 18 сеп 2025 | 15:00
  • 5150
  • 6
Топ 5 попадения от последния кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от последния кръг в Елитните групи

  • 18 сеп 2025 | 15:00
  • 499
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

  • 18 сеп 2025 | 18:45
  • 32335
  • 41
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 25239
  • 35
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 11633
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 407319
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 9617
  • 10
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 12437
  • 1