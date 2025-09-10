ЦСКА пусна в продажба билетите за мача срещу Септември (София)

Слушай на живо: ЦСКА - Септември (София)

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Септември от осмия кръг на еfbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 13 септември (събота) от 20:15 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" на 12 септември (работно време 10:00-17:00 часа) и на 13 септември (работно време 13:00 часа - до края на първото полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. "Българска армия", считано от днес (работно време 10:00-19:00 часа). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 - 170 лева

Сектор А, ложи - 35 лева

Сектор А - 27 лева

Сектор Г - 15 лева

Сектор Б, блок 26 (гости) - 15 лева

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. "Българска армия", както и онлайн.