Холанд смени името на фланелката си в националния отбор

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд промени името на гърба на фланелката, с която играе за норвежкия национален отбор, съобщават световните агенции в четвъртък. 25-годишният голмайстор вече ще използва пълното си фамилно име Браут Холанд. Норвегия ще се изправи срещу Финландия в приятелски мач следващия четвъртък, след което ще приеме Молдова в квалификационен двубой за Световното първенство на 9 септември. Ерлинг Холанд има 43 изиграни мача и реализирани 42 гола с екипа на Норвегия след дебюта си през 2019 година.

