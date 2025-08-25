Иван Иванов стартира срещу германец на "Рафа Надал Оупън"

Шампионът от юношеския "Уимбълдън" Иван Иванов ще започне във вторник срещу германеца Джъстин Енгел на турнира по тенис на твърда настилка Rafa Nadal Open by Movistar от сериите "Чалънджър 75" в Манакор (Испания) с награден фонд 91250 евро.

16-годишният Иванов, който тренира в Академията на испанската тенис легенда с 22 титли от Големия шлем Рафа Надал, получи "уайлд кард" за участие в основната схема. Той е номер 1 в световната ранглиста за юноши до 18 години, а в класацията при мъжете заема 926-ата позиция.

Иван Иванов участва в тегленето на жребия за "Чаланджър" в Манакор

Енгел, 17-годишен, е 220-и в подреждането на АТП. Двамата не са се срещали досега.

Това ще бъде четвърто участие за Иванов в основна схема на състезание от сериите "Чалънджър", като той ще търси първи успех във веригата.

Снимки: Sportal.bg