“Хисаря рън“ е на хоризонта с традиционното си шосейно бягане

Деветият кръг от веригата “Рън България“ за 2025-а ще бъде в Хисаря в разгара на туристическия сезон в балнеокурорта на 24 август (неделя). Трасето с дължина 7.8 км е създадено още през 2018-а година. Бяга е изцяло по асфалт, като старт-финалът е на стадион “Крепост“, а по дистанцията се минава покрай най-голямата крепостна стена запазена от времето на Римската империя.

Ден преди състезанието (23 август) на стадион “Крепост“ ще се проведе и кръг от веригата “А1 атлетика за младежи“, а в града има джаз фестивал, както и парад на ретро автомобили.

За деца, семейства и начинаещи бегачи традиционно е предвидена и масова дистанция от 1.5 км без предварителна регистрация и такса.

Снимка и текст: atletikabg.com