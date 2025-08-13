Популярни
Бивш защитник на Левски кара проби в Арда

  • 13 авг 2025 | 09:37
  • 1625
  • 0

Ръководството на Арда иска до края на трансферния прозорец да подсили състава, за да може Александър Тунчев да има по-голяма ширина и избор. „Тема Спорт“ разбра, че кърджалийци са взели на проби бившия национал Матео Стаматов. В момента той е свободен агент. 26-годишният ляв краен защитник не е играл от пролетта. В края на март той се раздели с руския елитен Пари Нижний Новгород.

Стаматов беше привлечен в Пари НН през лятото на 2023 година. За този тим изигра общо 42 мача, като направи и три асистенции. Също така по време на миналия сезон защитникът помогна за запазване на място в елита. Преди да облече фланелката на този състав, Матео бе част от друг руски тим – Оренбург. През 2020/21 той бе част от Левски. Стаматов бе викан и за мачове на националния отбор, но не е направил официален дебют. Скоро Александър Тунчев ще прецени дали да му предложи договор.

Очаква се Арда да привлече и централен нападател. А за игра скоро трябва да бъде готов нападателят Патрик Луан. Той все още не е играл този сезон, защото се възстановява от контузия.

