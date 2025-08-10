Павел Лефтеров спечели титлата в Prototype Cup Германия

Българският пилот Павел Лефтеров и американецът Дани Суфи спечелиха титлата в единствения национален шампионат с LMP3 прототипи в Европа – Prototype Cup Германия.

Двамата си осигуриха първото място днес в десетото от общо 12 състезания за сезона, след като спечелиха шестата си победа за сезона на пистата „Нюрбургринг“ зад волана на техния Лижие JS Р320. Вчера двамата спечелиха деветия старт за годината и днес имаха нужда от 2 точки повече от своите преследвачи Максимилиан Ангелард и Матис Плюшкел, който обаче завършиха трети и това предреши битката за титлата.

Лефтеров стартира от полпозишън и поведе, но заради инцидент авансът му беше заличен с излизането на колата за сигурност на пистата. След това обаче Лефтеров отново се откъсна напред, а след задължителния бокс неговият съотборник Дани Суфи запази първото място и увеличи аванса си на 15 секунди до финала.

Лефтеров и Суфи са най-доминиращият екипаж в 4-годишната история на Prototype Cup Германия – двамата записаха шест победи в тези десет състезания и останалите им класирания бяха в топ 3 в класирането.

Миналата година тексасецът Суфи спечели титлата в група Джуниър в шампионата Prototype Cup Германия, а Лефтеров комбинира този шампионат с участието си в „24 часа на „Нюрбургринг“ през 2025, като отново се състезава за Конрад Моторспорт на легендарния австриец Франц Конрад.

Снимки: Георги Тодоров, официайлен сайт на Prototype Cup Германия/ADAC