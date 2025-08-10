Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Павел Лефтеров спечели титлата в Prototype Cup Германия

Павел Лефтеров спечели титлата в Prototype Cup Германия

  • 10 авг 2025 | 19:37
  • 742
  • 0
Павел Лефтеров спечели титлата в Prototype Cup Германия

Българският пилот Павел Лефтеров и американецът Дани Суфи спечелиха титлата в единствения национален шампионат с LMP3 прототипи в Европа – Prototype Cup Германия.

Двамата си осигуриха първото място днес в десетото от общо 12 състезания за сезона, след като спечелиха шестата си победа за сезона на пистата „Нюрбургринг“ зад волана на техния Лижие JS Р320. Вчера двамата спечелиха деветия старт за годината и днес имаха нужда от 2 точки повече от своите преследвачи Максимилиан Ангелард и Матис Плюшкел, който обаче завършиха трети и това предреши битката за титлата.

Лефтеров стартира от полпозишън и поведе, но заради инцидент авансът му беше заличен с излизането на колата за сигурност на пистата. След това обаче Лефтеров отново се откъсна напред, а след задължителния бокс неговият съотборник Дани Суфи запази първото място и увеличи аванса си на 15 секунди до финала.

Лефтеров и Суфи са най-доминиращият екипаж в 4-годишната история на Prototype Cup Германия – двамата записаха шест победи в тези десет състезания и останалите им класирания бяха в топ 3 в класирането.

Миналата година тексасецът Суфи спечели титлата в група Джуниър в шампионата Prototype Cup Германия, а Лефтеров комбинира този шампионат с участието си в „24 часа на „Нюрбургринг“ през 2025, като отново се състезава за Конрад Моторспорт на легендарния австриец Франц Конрад.

Снимки: Георги Тодоров, официайлен сайт на Prototype Cup Германия/ADAC

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Албон: На „Зандвоорт“ все едно караш в супермаркет

Албон: На „Зандвоорт“ все едно караш в супермаркет

  • 10 авг 2025 | 18:34
  • 1061
  • 0
WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи

WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи

  • 10 авг 2025 | 17:33
  • 884
  • 0
Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

  • 10 авг 2025 | 17:13
  • 1729
  • 0
Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

  • 10 авг 2025 | 16:47
  • 2602
  • 3
Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

  • 10 авг 2025 | 16:19
  • 786
  • 2
Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул

Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул

  • 10 авг 2025 | 15:32
  • 814
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:1 Спартак (Варна)

Левски 2:1 Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 20:36
  • 81360
  • 271
11-те на Ботев и Локомотив (София)

11-те на Ботев и Локомотив (София)

  • 10 авг 2025 | 20:05
  • 3658
  • 2
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 35068
  • 84
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 71637
  • 16
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 57812
  • 193
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 33928
  • 92