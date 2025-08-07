Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

  • 7 авг 2025 | 19:10
  • 156
  • 0
Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Анас Маздрашки и Александър Василев се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенисза мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Анас Маздрашки победи във втория кръг Бенжамен Мартен (Франция) с 6:3, 6:0 за 82 минути.

Българинът изостана с пробив и 2:3 в първия сет, но спечели следващите десет гейма в мача. На четвъртфиналите той ще играе срещу номер 8 в схемата Никита Мащаков (Украйна).

По-рано днес Александър Василев също достигна до четвъртфиналите на сингъл, а там той ще играе срещу номер 2 Шон Кенен (Франция).

Минимум седем българи пък ще играят днес на четвъртфиналите на двойки. Александър Василев и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.

В изцяло български четвъртфинал Виктор Марков и Пламен Милушев ще срещнат Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев. Михаил Иванов и Ерик Владимиров излизат срещу победителите от мача между българите Радослав Шандаров и Васил Шандаров срещу Александър Обрио и Валентин Лапалю (Франция). Двубоят на братя Шандарови беше прекъснат вчера при резултат 1:0 сета в полза на французите.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лидия Енчева е четвъртфиналистка в Румъния

Лидия Енчева е четвъртфиналистка в Румъния

  • 7 авг 2025 | 13:45
  • 348
  • 0
Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

  • 7 авг 2025 | 11:35
  • 1327
  • 2
US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

  • 7 авг 2025 | 11:33
  • 2969
  • 1
Виктория Томова в една четвъртина с Коко Гоф в Синсинати

Виктория Томова в една четвъртина с Коко Гоф в Синсинати

  • 7 авг 2025 | 09:33
  • 893
  • 1
Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:19
  • 1799
  • 2
Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:06
  • 1347
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 2141
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12928
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11738
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12776
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18856
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7558
  • 15