Световната шампионка Щефани Фениер обяви края на кариерата си

Световната шампионка в супергигантския слалом Щефани Фениер от Австрия слага край на кариерата си, като това става само няколко месеца преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, обявиха от австрийската федерация в комюнике, цитирана от АФП.

"След зряло разсъждение Щефани Фениер реши да обяви отказването си на 31 години", написаха от федерацията. "След 12 години за Световната купа тиролката слага финална точка на кариерата си, за да се ориентира в друга сфера", уточниха австрийците.

По време на кариерата си Щефани Фениер спечели три медала от Световни първенства. През 2017 в Сен Мориц тя стана световен вицешампион в спускането. Осем години по-късно в Заалбах тя спечели бронзов медал в комбинацията отборно и най-вече златото в супергигантския слалом, изпреварвайки италианката Федерика Бриньоне.

Тя започва в Световната купа през 2013 на 19 години, като има три победи - сред които и спускането в Кортина д'Ампецо в края на януари 2024, където ще се проведе и олимпийското състезание. Тя е участвала само веднъж на Олимпийски игри - през 2018 в Пьончан (Република Корея), като не завърши спускането.