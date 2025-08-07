Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Световната шампионка Щефани Фениер обяви края на кариерата си

Световната шампионка Щефани Фениер обяви края на кариерата си

  • 7 авг 2025 | 18:32
  • 304
  • 0
Световната шампионка Щефани Фениер обяви края на кариерата си

Световната шампионка в супергигантския слалом Щефани Фениер от Австрия слага край на кариерата си, като това става само няколко месеца преди Олимпийските игри в Милано-Кортина, обявиха от австрийската федерация в комюнике, цитирана от АФП.

"След зряло разсъждение Щефани Фениер реши да обяви отказването си на 31 години", написаха от федерацията. "След 12 години за Световната купа тиролката слага финална точка на кариерата си, за да се ориентира в друга сфера", уточниха австрийците.

По време на кариерата си Щефани Фениер спечели три медала от Световни първенства. През 2017 в Сен Мориц тя стана световен вицешампион в спускането. Осем години по-късно в Заалбах тя спечели бронзов медал в комбинацията отборно и най-вече златото в супергигантския слалом, изпреварвайки италианката Федерика Бриньоне.

Тя започва в Световната купа през 2013 на 19 години, като има три победи - сред които и спускането в Кортина д'Ампецо в края на януари 2024, където ще се проведе и олимпийското състезание.  Тя е участвала само веднъж на Олимпийски игри - през 2018 в Пьончан (Република Корея), като не завърши спускането.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Световната шампионка в Супер-Г прекрати кариерата си в алпийските ски

Световната шампионка в Супер-Г прекрати кариерата си в алпийските ски

  • 7 авг 2025 | 15:26
  • 902
  • 0
Огромно признание за Милена Тодорова, поканиха я на престижно състезание

Огромно признание за Милена Тодорова, поканиха я на престижно състезание

  • 7 авг 2025 | 12:54
  • 1248
  • 0
Състезанията от Световната купа по ски скокове в САЩ са преместени в Германия

Състезанията от Световната купа по ски скокове в САЩ са преместени в Германия

  • 7 авг 2025 | 12:34
  • 594
  • 0
Линдзи Вон привлече в екипа си норвежеца Аксел Лунд Свиндал

Линдзи Вон привлече в екипа си норвежеца Аксел Лунд Свиндал

  • 6 авг 2025 | 18:30
  • 1462
  • 1
Овечкин ще си партнира с руска технологична компания, за да продуцира филм за кариерата си

Овечкин ще си партнира с руска технологична компания, за да продуцира филм за кариерата си

  • 5 авг 2025 | 20:47
  • 970
  • 0
Какъв отпечатък ще оставят Игрите в Милано-Кортина

Какъв отпечатък ще оставят Игрите в Милано-Кортина

  • 4 авг 2025 | 18:51
  • 1214
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 1821
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12733
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11419
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12690
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18818
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7520
  • 15