Българин продължава към финала на HELL Boxing Kings

Стратимир Георгиев продължава към финала на HELL Boxing Kings. Във втората полуфинална гала, състояла се в DVTK Arena в Мишколц (Унгария), българинът се изправи срещу чешкия инфлуенсър Ян Свечени в категорията за знаменитости до 75 кг.

Георгиев показа своята адаптивност и прецизност, изпреварвайки Свечени с премерен подход. Умението на Георгиев да намира пропуски и да нанася решителни удари не остави съмнение за неговата доминация. С тази победа Георгиев си осигури място на финала, където ще срещне унгарския любимец Бенс Истенес. Известен с харизматичното си присъствие извън ринга, Истенес сега е изправен пред ново предизвикателство – да докаже дали наистина притежава всичко необходимо, за да стане шампион.

Другият български представител за вечерта Божидар Джуров, се изправи срещу едва 19-годишния унгарец Рафаел Буза. Мачът беше спектакъл от сурова енергия, като и двамата бойци си размениха тежки удари след началото на мача. Буза, демонстрирайки изключителната си издръжливост и опустошителна дясна ръка, постепенно измори българския си опонент. С доминиращ финален рунд Буза излезе победител и сега насочва вниманието си към финала срещу чешкия талант Петр Новак. 24-годишният Новак, технически надарен боец с впечатляващ аматьорски рекорд, ще изпита уменията на Буза до краен предел в битка, която обещава младежко настроение и експлозивен екшън.

Откриващият двубой на вечерта доведе до вълнуващ сблъсък между Фран Ходак от Хърватия и Лукаш Лабашко от Словакия. Битката беше изтощителна и тежка, като и двамата боксьори демонстрираха огромно умение, сърцатост и решителност. Въпреки че се изправи срещу опонент, висок над два метра, Лабашко разчиташе на скорост, прецизност и безпощадна енергия, за да спечели леко предимство. Това беше равностойно състезание, което тласна и двамата бойци до предела на възможностите им, но когато удари последният гонг, ръката на Лабашко беше вдигната за победа с малка, но заслужена преднина. Сега той продължава към финал, за да се изправи срещу изгряващата звезда на Унгария – Левенте Киш, известен като „Червеният бомбардировач“. Само на 22 години Кис превзе унгарския бокс с буря под ръководството на легендарния Жолт Ердей.

Един от акцентите на вечерта дойде с унгарското дерби между Ковач Крузито и Левенте Олах. Двамата бойци дадоха всичко от себе си в битка с високи залози, която наелектризира публиката. Спокойствието и превъзходният контрол на Крузито в крайна сметка му дадоха предимство, тъй като той надмина Олах в четири изтощителни рунда. Следващото му предизвикателство не е нищо друго освен монументално: последна битка с Тайфур Алиев от Азербайджан. Алиев, олимпиец и високо отличен боксьор, носи опит от световна класа на ринга. Крузито ще трябва да копае дълбоко, за да преодолее този страховит противник, като и двамата бойци се стремят към величие на финала.

Женският двубой в категорията на знаменитостите за вечерта включваше супермайката на Унгария Мази Берки срещу Ела Йеркович от Хърватия. Берки излезе на ринга с непоклатима решителност и още от първия гонг нейната доминация беше очевидна. Силата и техниката й накараха Йеркович да се бори за по-значимо попадение, а Берки подпечата победата си преди последния гонг. Сега тя ще се изправи срещу Дениза Валова от Чехия, известна с телевизионния формат „Тропическият остров“, а към момента изгряваща звезда на бойните спортове. Финалът между Берки и Валова ще противопостави суровата сила на Берки срещу ловкостта и техническия финес на Валова в битка, която трябва да се гледа.

Друг изцяло унгарски двубой изправи на ринга Сома Местер се изправи срещу Гемес в битка на скорост и прецизност. И двамата бойци показаха забележителни умения, с толкова бързи удари, че бяха едва видими за окото. Местер обаче изпревари опонента си с превъзходните си комбинации и тактическа адаптивност. Той продължава напред, за да се изправи срещу румънеца Богдан Джуратони, бронзов медалист от Световното първенство и завършен боксьор с над 300 аматьорски битки. Този сблъсък ще тества способността на Местер срещу ветеран от калибъра на Джуратони, подготвяйки сцената за вълнуващо състезание.

Основната битка на вечерта беше сблъсък в тежка категория между унгарския любимец Бенс Браш и "гръцки бог", Джордж Маникас. Браш, с оглушителната подкрепа на домакинската публика, направи майсторска демонстрация на сила и прецизност. Във втория рунд безмилостната атака на Браш принуди рефера да спре битката, осигурявайки му място на финала. Негов съперник ще бъде Имануел Аденуби, чешки фитнес инфлуенсър и телевизионна личност, който бързо се издигна в света на бокса. С нокаутиращата сила на Браш и невероятната физическа кондиция на Аденуби, сблъсъкът им обещава фойерверки.

Докато прахта около полуфиналите сляга, всички погледи се насочват към 22 декември, когато DVTK Arena ще бъде домакин на Големите финали на Hell Boxing Kings. Всеки двубой обещава завладяваща история с умения, решителност и национална гордост, докато всеки боец се напряга до краен предел, за да претендира за победа. Бойци от 10 държави показаха невероятно представяне и издръжливост по време на турнира и финалите няма да бъдат по-различни. С разпродадена зала и очаквана наелектризирана публика, се подготвя грандиозното събитие и една незабравима вечер, затвърждавайки наследството на спортсменството, амбицията и следващото поколение боксови шампиони.

Чешкият боец Петр Новак ще се изправи срещу изгряващата звезда на Унгария Рафаел Буза, сблъсък, който обещава скорост, техническа прецизност и експлозивна енергия. Класирайки се в категория до 75 кг, румънецът Богдан Джуратони, бронзов медалист с над 300 аматьорски битки, ще се изправи срещу свежата кръв на Унгария Сома Местер.

В леката категория азербайджанският олимпиец Тайфур Алиев ще се изправи срещу унгарския Ковач Крузито в битка, която изправя опит от световна класа срещу смелостта и решителността на унгарския боец. Междувременно битката в тежка категория ще изведе Лукаш Лабашко от Словакия на ринга срещу Левенте Киш от Унгария, известен като "Червения бомбардировач", в това, което се очаква да бъде брутално, но премерено състезание на сила и стратегия.

Чешкият инфлуенсър Имануел Аденуби, който нашумя на боксовата сцена, ще изпробва уменията си срещу любимеца на феновете на Унгария Бенс Браш. От страна на жените, унгарката Берки Мази, с нейната неоспорима сила, ще се изправи един срещу издръжливата Дениса Валова от Чехия. Българинът Стратимир Георгиев ще предизвика унгарския Истенес Бенс, който е готов да вземе всичко. Кой има какво е необходимо, за да спечели всичко?

Завършекът на събитието е специална битка, където легендата на унгарския тай бокс Тивадар Кункли ще се изправи срещу словашката MMA звезда Габор Борарос. Кунклу, истинска икона на бойните спортове, се завръща на ринга на 60-годишна възраст, за да се изправи срещу динамичния и мощен Борарос, като обещават незабравим сблъсък на поколения и бойни стилове.

В допълнение към вълнуващите мачове, Големите финали ще включват две специални изпълнения, които да заредят с енергия публиката. Феновете ще бъдат посрещнати от Рой Джоунс-младши, един от най-великите боксьори на всички времена и световен шампион в няколко категории, оставил незаличима следа в историята на спорта. Добавяйки музикален акцент към вечерта, на сцената ще излезе унгарската рап група BSW, чиито оглавяващи класациите хитове и музикални видеоклипове са я превърнали в запомнящо се име.

Залозите са по-високи от всякога. DVTK Arena е пълна до максималния си капацитет, тъй като всеки иска да стане свидетел на драмата на живо в Мишколц. Но не се притеснявайте, все още можете да следите предаването на живо в 18:00 и да станете част от действието, независимо къде се намирате. Вижте следващите шампиони на HELL и тяхното издигане към славата.

The stakes are higher than ever. DVTK Arena is packed to its maximum capacity as everyone wants to witness the drama live in Miskolc. But don't worry you can still tune into the livestream at 18:00 and be a part of the action no matter where you are. See the next champions of the HELL and their rise to fame.